Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 Triệu

1. Tư vấn và thẩm định pháp lý dự án:

Rà soát, đánh giá tính pháp lý của khu đất, dự án trước khi quyết định đầu tư.

Tham mưu pháp lý trong quá trình lập, xin phê duyệt quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư.

Tư vấn quy trình thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển nhượng, góp vốn, hợp tác đầu tư.

2. Soạn thảo và rà soát hợp đồng:

Soạn thảo, đàm phán và rà soát các loại hợp đồng: hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư, thuê, thi công xây dựng, quản lý vận hành, môi giới, dịch vụ pháp lý,...

Đảm bảo điều khoản hợp đồng phù hợp pháp luật và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

3. Pháp lý triển khai & bán hàng dự án:

Theo dõi tiến độ thực hiện các thủ tục: phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu, sổ hồng,...

Thực hiện các thủ tục công bố dự án, đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ xử lý hồ sơ pháp lý cho khách hàng, hợp đồng mua bán/thuê,…

4. Quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật:

Cập nhật văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng, đầu tư.

Tư vấn, cảnh báo rủi ro pháp lý trong quá trình thực hiện dự án.

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp nếu có liên quan đến khách hàng, nhà thầu, đối tác.

5. Làm việc với cơ quan chức năng:

Đại diện công ty làm việc với các sở ngành, UBND, cơ quan chức năng để nộp, theo dõi và xử lý các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật Kinh tế, Luật Đất đai hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý bất động sản hoặc tư vấn pháp luật liên quan.

Am hiểu quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh BĐS và dân sự thương mại.

Kỹ năng phân tích, soạn thảo văn bản pháp lý, đánh giá rủi ro.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với cơ quan nhà nước.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty phát triển dự án hoặc công ty luật chuyên mảng bất động sản.

Phúc lợi (theo chính sách chung công ty).

Thưởng cổ phiếu theo chính sách ESOP (theo chính sách của Công ty).

Thưởng theo hiệu quả làm việc.

Mua nhà ưu đãi giảm giá và trả góp không lãi suất (theo chính sách của Công ty).

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn 24/24 cho bản thân và gia đình (theo chính sách của Công ty).

Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Các khoản phúc lợi, lễ tết.

Cơ hội đào tạo phát triển.

Các khoản thưởng khác (theo chính sách của Công ty).

