Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
- Hồ Chí Minh: Lumiere Riverside Thảo Điền, Lumiere Riverside, Đường Võ Nguyên Giáp, An Phu, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Mô tả công việc
• Triển khai quy trình dịch vụ khách hàng: Thực thi các quy trình, quy chuẩn, sổ tay nội bộ liên quan đến thủ tục mua bán căn hộ/đất nền, chuyển nhượng, cấp sổ và các dịch vụ hậu mãi.
• Soạn thảo và quản lý hồ sơ hợp đồng: Soạn thảo hợp đồng mua bán, phụ lục, biên bản thanh lý, bảo lưu, chuyển nhượng; kiểm tra pháp lý, đóng dấu, lưu trữ và bàn giao đúng quy định.
• Hỗ trợ pháp lý & giao dịch: Làm việc với cơ quan nhà nước (phòng công chứng, địa chính…), hỗ trợ khách hàng trong quá trình công chứng, đăng bộ, sang tên.
• Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng: Tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại; tư vấn quy trình pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.
• Quản lý và thu hồi công nợ: Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng; phối hợp với phòng Kế toán và các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ, đề xuất hướng xử lý nợ xấu.
• Giám sát & hỗ trợ nội bộ: Phân công công việc, đào tạo nhân viên cấp dưới (nếu có); báo cáo tiến độ và hiệu quả công việc với cấp quản lý.
• Thực hiện khảo sát và cải tiến dịch vụ: Tham gia các chương trình khảo sát hài lòng khách hàng, đề xuất cải tiến quy trình và công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
