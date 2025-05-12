Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lumiere Riverside Thảo Điền, Lumiere Riverside, Đường Võ Nguyên Giáp, An Phu, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Mô tả công việc
• Triển khai quy trình dịch vụ khách hàng: Thực thi các quy trình, quy chuẩn, sổ tay nội bộ liên quan đến thủ tục mua bán căn hộ/đất nền, chuyển nhượng, cấp sổ và các dịch vụ hậu mãi.
• Soạn thảo và quản lý hồ sơ hợp đồng: Soạn thảo hợp đồng mua bán, phụ lục, biên bản thanh lý, bảo lưu, chuyển nhượng; kiểm tra pháp lý, đóng dấu, lưu trữ và bàn giao đúng quy định.
• Hỗ trợ pháp lý & giao dịch: Làm việc với cơ quan nhà nước (phòng công chứng, địa chính…), hỗ trợ khách hàng trong quá trình công chứng, đăng bộ, sang tên.
• Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng: Tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại; tư vấn quy trình pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.
• Quản lý và thu hồi công nợ: Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng; phối hợp với phòng Kế toán và các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ, đề xuất hướng xử lý nợ xấu.
• Giám sát & hỗ trợ nội bộ: Phân công công việc, đào tạo nhân viên cấp dưới (nếu có); báo cáo tiến độ và hiệu quả công việc với cấp quản lý.
• Thực hiện khảo sát và cải tiến dịch vụ: Tham gia các chương trình khảo sát hài lòng khách hàng, đề xuất cải tiến quy trình và công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TMDV số 19, Tòa nhà Masteri An Phú, 179 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

