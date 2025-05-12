Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mô tả công việc

• Triển khai quy trình dịch vụ khách hàng: Thực thi các quy trình, quy chuẩn, sổ tay nội bộ liên quan đến thủ tục mua bán căn hộ/đất nền, chuyển nhượng, cấp sổ và các dịch vụ hậu mãi.

• Soạn thảo và quản lý hồ sơ hợp đồng: Soạn thảo hợp đồng mua bán, phụ lục, biên bản thanh lý, bảo lưu, chuyển nhượng; kiểm tra pháp lý, đóng dấu, lưu trữ và bàn giao đúng quy định.

• Hỗ trợ pháp lý & giao dịch: Làm việc với cơ quan nhà nước (phòng công chứng, địa chính…), hỗ trợ khách hàng trong quá trình công chứng, đăng bộ, sang tên.

• Chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng: Tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại; tư vấn quy trình pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.

• Quản lý và thu hồi công nợ: Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng; phối hợp với phòng Kế toán và các bộ phận liên quan để thu hồi công nợ, đề xuất hướng xử lý nợ xấu.

• Giám sát & hỗ trợ nội bộ: Phân công công việc, đào tạo nhân viên cấp dưới (nếu có); báo cáo tiến độ và hiệu quả công việc với cấp quản lý.

• Thực hiện khảo sát và cải tiến dịch vụ: Tham gia các chương trình khảo sát hài lòng khách hàng, đề xuất cải tiến quy trình và công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng.