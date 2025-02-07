Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, tòa nhà Rainbow, số 79 đường 19/5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông,Hà Nội

- ấp Phước Lý, xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý theo yêu cầu dự án
- Kiểm tra các điều khoản hợp đồng, đơn giá thi công, công việc thi công trong dự toán với chủ đầu tư.
- Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công, thuyết minh bản vẽ thi công
-Tập hợp lập biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn, bàn giao công việc đưa vào sử dụng
- Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình
-Làm việc với các bộ phận liên quan về chất lượng khối lượng, thanh quyết toán công trình
- Làm việc với tư vẫn giám sát, ban quản lý về hồ sơ chất lượng khối lượng
- Tập hơp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh quyết toán
- Hoàn thiện và bảo vệ hồ sơ thanh quyết toán.
- Làm các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi được Ban Giám đốc, quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên hoặc ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point)/ Sử dụng thành thạo AutoCad 2D, MS Project
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
-Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, sắp xếp, điều phối công việc
Yêu cầu khác: Có tinh thần cầu tiến, học hỏi; chủ động và tích cực

Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thu nhập từ 13.000.0000-16.000.000 triệu/tháng,đề xuất tăng lương khi hoàn thành tốt công việc
- Được chi trả phụ cấp đi lại, công tác phí
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, hòa đồng, có nhiều cơ hội phát triển
- Tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty.
- Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động/ Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, từ 8h30p đến 17h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, Số 3 Phố Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-quan-ly-chat-luong-qa-thu-nhap-13-16-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286354
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà hàng Pizza 4P\'s
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Nhà hàng Pizza 4P\'s làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nhà hàng Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 18 - 26 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 18 - 26 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Magenweb Việt Nam
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty CP Magenweb Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 29 Triệu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình - Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh
22 - 29 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP SX Phụ Tùng Ô Tô Và Thiết Bị Công Nghiệp JAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP SX Phụ Tùng Ô Tô Và Thiết Bị Công Nghiệp JAT
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Tomosia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Tomosia Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Katinat Saigon Kafe làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Katinat Saigon Kafe
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Hasky
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần TVHK Việt Nam
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH ES Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH ES Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần ô tô TMT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần ô tô TMT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH ITECHWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH ITECHWX
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Magenweb Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) US English làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu US English
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công ty CP Công nghệ Thông tin Qikify
18 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Insgame
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ISOFHCARE
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Shinwon Ebenezer Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 65 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
50 - 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 17 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
17 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu VUIHOC.vn
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Step Up Education.,Jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Step Up Education.,Jsc
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm