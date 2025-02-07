Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa nhà Rainbow, số 79 đường 19/5 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông,Hà Nội - ấp Phước Lý, xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Kiểm soát hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý theo yêu cầu dự án

- Kiểm tra các điều khoản hợp đồng, đơn giá thi công, công việc thi công trong dự toán với chủ đầu tư.

- Tập hợp các bản vẽ biện pháp thi công, thuyết minh bản vẽ thi công

-Tập hợp lập biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn, bàn giao công việc đưa vào sử dụng

- Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình

-Làm việc với các bộ phận liên quan về chất lượng khối lượng, thanh quyết toán công trình

- Làm việc với tư vẫn giám sát, ban quản lý về hồ sơ chất lượng khối lượng

- Tập hơp lập bản vẽ hoàn công theo các giai đoạn thanh quyết toán

- Hoàn thiện và bảo vệ hồ sơ thanh quyết toán.

- Làm các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi được Ban Giám đốc, quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên hoặc ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point)/ Sử dụng thành thạo AutoCad 2D, MS Project

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

-Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, sắp xếp, điều phối công việc

Yêu cầu khác: Có tinh thần cầu tiến, học hỏi; chủ động và tích cực

Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thu nhập từ 13.000.0000-16.000.000 triệu/tháng,đề xuất tăng lương khi hoàn thành tốt công việc

- Được chi trả phụ cấp đi lại, công tác phí

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, hòa đồng, có nhiều cơ hội phát triển

- Tham gia các hoạt động du lịch, team building của công ty.

- Được cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động/ Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, từ 8h30p đến 17h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cảnh Quan Mộc Lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin