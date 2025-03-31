Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Công ty Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật
Nội dung công việc:
- Sử dụng phần mềm Cubicost để làm việc
- Bóc tách khối lượng từ tài liệu thiết kế dựa trên bản vẽ kết cấu và kiến trúc
- Chuẩn bị dự toán, đánh giá giá trị dự toán, lập dự toán tách biệt và bảng khối lượng (BOQ) cho dự án
- Đảm bảo tiến độ dự án và duy trì chất lượng công việc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công
- Chi tiết công việc sẽ được thảo luận cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn
Thời gian làm việc: 8:00~17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
Thời gian làm việc:
Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết
Địa điểm làm việc: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Thành thạo Microsoft Office (Excel, PowerPoint), AutoCAD và Cubicost.
- Tiếng Anh Business (có thể hợp tác làm việc hiệu quả với nhóm Singapore)
- Kỹ năng tư duy, giao tiếp và ứng xử tốt
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến
- Trung thực, nhiệt tình, đam mê và chủ động trong công việc
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Ưu tiên:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật dân dụng hoặc MEP
- Kinh nghiệm về Bóc tách khối lượng (QTO) và hứng thú với công việc QS
- Kinh nghiệm về điện, xây dựng và MEP

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: ~16,000,000 VND (Gross)
Lương:
Phúc lợi:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.
- Lương tháng 13
- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, gửi xe, phục vụ, trách nhiệm, ngoại ngữ, …
- Lương tăng ca
- Đánh giá lương định kỳ hằng năm
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Được nghỉ 1 ngày trong tháng sinh nhật.
- Quà tặng: Quà Tết, Quà sinh nhật, Bánh trung thu, Lễ tết
- Thưởng tiền mặt (vào các ngày lễ)
- Sự kiện của công ty: Du lịch công ty, Tiệc cuối năm, Hoạt động xây dựng đội nhóm, Tiệc Giáng sinh (Noel), v.v.
- Đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí
- Đóng các loại BH theo quy định của Nhà nước
- Nghỉ lễ theo luật lao động Việt Nam
- Cơ hội làm việc với nhân viên tại Nhật Bản và Singapore
- Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

