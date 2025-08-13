Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY
- Hồ Chí Minh: Victory Tower (12 Tân Trào, Phường Tân Phú)
- Tầng 28, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Trao đổi với khách hàng nước ngoài thông qua các công cụ chat(như WhatsApp và hệ thống quản lý đơn hàng)
Tiếp nhận và phản hồi thắc mắc, cung cấp báo giá và xử lý thông tin đơn hàng.
Giải đáp kịp thời các câu hỏi, hỗ trợ khách hàng xử lý vấn đề và giải quyết các khiếu nại phát sinh.
Đảm bảo thông tin về tiến độ và kết quả xử lý đơn hàng được truyền đạt rõ ràng, chính xác đến khách hàng.
Cung cấp dịch vụ khách hàng xuyên suốt các giai đoạn: trước, trong và sau bán hàng.
Chấp nhận xoay ca theo tháng hoặc ca cố định (chỉ đối với ca đêm) ( mỗi tháng công ty sắp xếp cố định 1 ca để làm )
Chấp nhận xoay ca theo tháng
Ca sáng: 07:00 – 16:00
Công ty làm về mảng trading voucher, gift cards
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết Tiếng Trung(HSK4) - Đối với nhân viên Tiếng Trung
Biết Tiếng Trung(HSK4)
Tiếng Anh giao tiếp khá (nghe- đọc hiểu) - Đối với nhân viên Tiếng Anh
Ca 9 tiếng, tháng nghỉ 5 ngày tự chọn trong tháng
Chấp nhận xoay ca theo tháng hoặc ca cố định ( mỗi tháng công ty sắp xếp cố định 1 ca để làm )
BẮT BUỘC XOAY CA
Ca sáng: 07:00 – 16:00
Đánh máy tốt, kỹ năng vi tính văn phòng khá.
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo.
Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng BHXH+ thưởng KPI
Đồ ăn vặt và tổ chức sinh nhật
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
