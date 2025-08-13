Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Victory Tower (12 Tân Trào, Phường Tân Phú) - Tầng 28, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Trao đổi với khách hàng nước ngoài thông qua các công cụ chat(như WhatsApp và hệ thống quản lý đơn hàng)

Tiếp nhận và phản hồi thắc mắc, cung cấp báo giá và xử lý thông tin đơn hàng.

Giải đáp kịp thời các câu hỏi, hỗ trợ khách hàng xử lý vấn đề và giải quyết các khiếu nại phát sinh.

Đảm bảo thông tin về tiến độ và kết quả xử lý đơn hàng được truyền đạt rõ ràng, chính xác đến khách hàng.

Cung cấp dịch vụ khách hàng xuyên suốt các giai đoạn: trước, trong và sau bán hàng.

Chấp nhận xoay ca theo tháng hoặc ca cố định (chỉ đối với ca đêm) ( mỗi tháng công ty sắp xếp cố định 1 ca để làm )

Ca sáng: 07:00 – 16:00

Công ty làm về mảng trading voucher, gift cards

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 22 - 35

Biết Tiếng Trung(HSK4) - Đối với nhân viên Tiếng Trung

Tiếng Anh giao tiếp khá (nghe- đọc hiểu) - Đối với nhân viên Tiếng Anh

Ca 9 tiếng, tháng nghỉ 5 ngày tự chọn trong tháng

BẮT BUỘC XOAY CA

Đánh máy tốt, kỹ năng vi tính văn phòng khá.

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo.

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập , lương thưởng: 13,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng

Hỗ trợ đóng BHXH+ thưởng KPI

Đồ ăn vặt và tổ chức sinh nhật

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU FY

