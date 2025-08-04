Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Giám sát hoạt động mua hàng và công nợ phải trả NCC

Giám sát hoạt động bán hàng và công nợ phải thu khách hàng

Quản lý Thu-chi

Công tác quản trị

Lưu trữ hồ sơ chứng từ

Một số công việc khác theo sư phân công

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm

Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa

Kiến thức về các loại thuế và các quy định pháp luật liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14M-16M/tháng

Nghỉ và thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Tham gia các hoạt động của công ty: Sinh nhật, liên hoan, Year end party,...

Được công ty ưu tiên, tạo điều kiện tham gia các khoá học phát triển bản thân, nâng cấp chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin