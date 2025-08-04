Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Giám sát hoạt động mua hàng và công nợ phải trả NCC
Giám sát hoạt động bán hàng và công nợ phải thu khách hàng
Quản lý Thu-chi
Công tác quản trị
Lưu trữ hồ sơ chứng từ
Một số công việc khác theo sư phân công
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm
Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa
Kiến thức về các loại thuế và các quy định pháp luật liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính và làm việc với cơ quan thuế, kiểm toá
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 14M-16M/tháng
Nghỉ và thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Tham gia các hoạt động của công ty: Sinh nhật, liên hoan, Year end party,...
Được công ty ưu tiên, tạo điều kiện tham gia các khoá học phát triển bản thân, nâng cấp chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
