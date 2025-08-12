Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 520 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Hạch toán chứng từ sổ sách các nghiệp vụ phát sinh từ chi tiết đến tổng hợp.
Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng,..
Thực hiện kiểm soát hoạt động kiểm kê tài sản, thực phẩm, công cụ dụng cụ của các nhà hàng vào cuối tháng, ra chênh lệch kiểm kê và xử lý chênh lệch.
Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho Ban giám đốc.
Kiểm tra, kiểm soát lại toàn bộ các khoản doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ.
Kiểm soát giá thành, chi phí, doanh thu, lãi lỗ, hàng tồn kho, công nợ và báo cáo.
Kiểm soát các tài khoản của Công ty. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra
Tổ chức lưu trữ tài liệu, hồ sơ kế toán đúng luật và đúng quy trình kiểm soát hồ sơ
Khai báo thuế GTGT, TNCN hàng quý, BCTC năm.
Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng
Các công việc khác được yêu cầu bởi Quản lý trực tiếp hoặc BGĐ.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp trở lên (ưu tiên trong lĩnh vực F&B/ xây dựng công trình/thực phẩm)
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Tiếng Anh cơ bản (đọc, hiểu)

Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH đầy đủ, theo quy định của pháp luật VN.
- Thưởng lương tháng 13
- Các khoản thưởng khác (nếu có) tùy theo tình hình hoạt động công ty.
- Du lịch công ty (1 năm/lần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

