Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23 làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 19, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp.

- Kiểm tra tất cả các khoản thu chi, tính hợp lệ của chứng từ.

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định

- Kê khai thuế GTGT, thuế TNDN , TNCN theo quy định.

- Lập các báo cáo công việc, báo cáo tài chính, tuân thủ theo chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Có từ 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán xây dựng

-Trung thực, có thái độ tốt, có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc.

-Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán đặc biệt là Fast.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 14-16 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN HÀ ĐÔ 23

