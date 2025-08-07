Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 47 Lâm Du, phường Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu kế toán giữa các bộ phận: bán hàng, kho vận, vận chuyển nhằm đưa ra các báo giá

Làm việc với nhà cung cấp và khách hàng để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Quản lý công nợ nội bộ và công nợ với các đối tác vận chuyển, nhà cung cấp.

Phối hợp với bộ phận vận hành/kho hàng để đối soát doanh thu, hàng hóa, chi phí giao nhận.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tuần/tháng/quý theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm kế toán nội bộ các ngành e-commerce, logistics, xuất nhập khẩu.

Biết sử dụng Google Sheet thành thạo, có kinh nghiệm làm tool kế toán là lợi thế.

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kế toán, hóa đơn, hợp đồng cơ bản.

Kỷ luật, đúng deadline, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 16 triệu gross,

Bảo hiểm full lương sau 2 tháng thử việc

làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, remote 1 ngày/tháng

Môi trường làm việc trẻ, năng động, tốc độ nhanh

Cơ hội phát triển trong ngành thương mại điện tử – logistics đang tăng trưởng mạnh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

