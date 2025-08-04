Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KHĂN GIẤY NANO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117/23B Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Kế toán nội bộ – sản xuất:

Kiểm tra định khoản kế toán, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng.

Tính giá thành, chi phí sản xuất, khấu hao, phân bổ chi phí.

Kiểm kê kho, phân tích chênh lệch số liệu thực tế – sổ sách.

Lập báo cáo tài chính nội bộ và phân tích doanh thu – chi phí.

2. Kế toán thuế:

Nhập liệu chứng từ đầu vào – đầu ra, theo dõi công nợ.

Cân đối thu chi, định mức sản xuất, chi phí quản lý, kê khai và nộp thuế đúng hạn (GTGT, TNCN, TNDN, BCTC…).

Cập nhật chính sách thuế, phối hợp làm việc với cơ quan thuế.

3. Hành chính – nhân sự (kết hợp):

Chấm công, tính lương, theo dõi phép, thực hiện HS BHXH, báo cáo lao động.

Quản lý hồ sơ nhân sự và pháp lý doanh nghiệp.

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin, lọc hồ sơ, sắp lịch phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Nắm vững nguyên tắc kế toán, luật thuế, sử dụng tốt phần mềm kế toán & Excel.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng phân tích số liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KHĂN GIẤY NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

Phúc lợi: Thưởng tháng – lễ – Tết, du lịch, BHXH, xét tăng lương hàng năm.

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện.

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 về 16h) tại 117/23B Hồ Văn Long, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHĂN GIẤY NANO

