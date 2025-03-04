Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải An Hải Phòng, Việt Nam, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kiểm tra và thử nghiệm nguyên liệu, linh kiện và thành phẩm đầu vào để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.
Sử dụng các công cụ đo lường (VNA, thước cặp, micrometer, v.v.) để kiểm tra chức năng điện, kích thước và ngoại quan sản phẩm.
Ghi chép kết quả kiểm tra và duy trì hồ sơ chính xác về các hoạt động đánh giá chất lượng.
Báo cáo các vấn đề chất lượng, không phù hợp hoặc lỗi phát sinh cho bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc cấp trên.
Phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận nội bộ để giải quyết các vấn đề chất lượng.
Đảm bảo tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý của công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thực tế trong kiểm tra đầu vào (IQC).
Thành thạo sử dụng các công cụ đo lường và kiểm tra chất lượng.
Hiểu rõ về kế hoạch lấy mẫu, tiêu chí kiểm tra và quy trình loại bỏ lô hàng không đạt tiêu chuẩn.
Tiếng Trung thành thạo
Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản và phụ cấp cạnh tranh.
Lương tăng ca theo quy định của công ty
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN.
Thưởng lễ, tết, công đoàn, lương tháng 13, thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111A pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

