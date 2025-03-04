Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải An Hải Phòng, Việt Nam, Quận Hải An

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Kiểm tra và thử nghiệm nguyên liệu, linh kiện và thành phẩm đầu vào để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.

Sử dụng các công cụ đo lường (VNA, thước cặp, micrometer, v.v.) để kiểm tra chức năng điện, kích thước và ngoại quan sản phẩm.

Ghi chép kết quả kiểm tra và duy trì hồ sơ chính xác về các hoạt động đánh giá chất lượng.

Báo cáo các vấn đề chất lượng, không phù hợp hoặc lỗi phát sinh cho bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc cấp trên.

Phối hợp với nhà cung cấp và các bộ phận nội bộ để giải quyết các vấn đề chất lượng.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn và yêu cầu pháp lý của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm thực tế trong kiểm tra đầu vào (IQC).

Thành thạo sử dụng các công cụ đo lường và kiểm tra chất lượng.

Hiểu rõ về kế hoạch lấy mẫu, tiêu chí kiểm tra và quy trình loại bỏ lô hàng không đạt tiêu chuẩn.

Tiếng Trung thành thạo

Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Phúc Lợi

Lương cơ bản và phụ cấp cạnh tranh.

Lương tăng ca theo quy định của công ty

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN.

Thưởng lễ, tết, công đoàn, lương tháng 13, thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển

