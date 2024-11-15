Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH Việt Đức làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thiết bị, dụng cụ được giao.

Kiểm soát , thí nghiệm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

Thí nghiệm mẫu thử cấp phối.

Thiết lập, thiết kế cấp phối bê tông sản xuất hàng ngày và cấp phối trình khách hàng.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng tại công trình.

Giám sát chất lượng, kết quả hoàn thành của nhân viên QC.

Nghiên cứu/ ứng dụng phát triển sản phẩm mới trong sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành vật liệu Xây dựng.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát kỹ thuật, chất lượng xây dựng.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;

Thường xuyên đi công tác. Có chứng chỉ hành nghề thiết kế, và các chứng chỉ khác liên quan

Có kỹ năng giao tiếp, điều hành công việc với các đối tác. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng tin học: word, excel, autocad, project, các phầm mềm kết cấu,...

Tại Công Ty TNHH Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo kế hoạch sản xuất

Cơ hội huấn luyện: Đào tạo chuyên môn nghề, các kỹ năng...

Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng

Ngày nghỉ: Theo quy định Công ty

Công ty bố trí chỗ ở miễn phí

Thưởng tháng lương thứ 13 ( theo tổng thu nhập) .

Thưởng lợi nhuận Công trình quản lý

Thưởng cá nhân xuất sắc hàng năm

Thưởng thâm niên: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm…

Thưởng du lịch nước ngoài.

Du lịch 02 lần/ năm.

Phụ cấp khác :Điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Việt Đức

