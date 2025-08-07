Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÚC MỘC NHIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như: mạng xã hội, quảng cáo, giới thiệu...

Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ vệ sinh phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để thuyết phục và chốt sales.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá dịch vụ .

Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật tiến đột thi công.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp hoặc xây dựng, bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực cao.

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Nắm vững kiến thức về kỹ thuật trong vệ sinh công nghiệp/ xây dựng.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng và mạng xã hội.

Có phương tiện đi lại cá nhân.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại CÔNG TY TNHH PHÚC MỘC NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng doanh số hấp dẫn, hoa hồng cao.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚC MỘC NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.