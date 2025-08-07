Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Vinh Hưng, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt hoặc tự thiết kế, đảm bảo chất lượng bài giảng.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia hoạt động lớp học.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hỗ trợ kịp thời.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng học viên và nhóm học viên.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/ trung tâm, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý giao.

Báo cáo tiến độ giảng dạy và kết quả học tập của học viên cho quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC) là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, khả năng tạo động lực cho học viên.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy (phần mềm, ứng dụng...).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Yêu thích công việc giảng dạy, có trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề.

Khả năng quản lý lớp học hiệu quả.

Có kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho người lớn hoặc trẻ em (tùy theo vị trí).

Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC SLINGO

