Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 19, tháp CEO, lô HH2

- 1, KDT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Kiểm soát, đánh giá chất lượng thi công hiện trường
1.
Kiểm soát, đánh giá chất lượng thi công hiện trường
- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường
Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường
o Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng cho dự án bao gồm: hệ thống biểu mẫu cần thiết, chỉ dẫn kỹ thuật thi công, hướng dẫn nghiệm thu công việc cho đội ngũ Kỹ sư hiện trường;
o Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các Kỹ sư công trường để thực hiện;
o Kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo vật tư, thiết bị mang đến dự án đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án;
o Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, nhà thầu phụ;
o Hướng dẫn cách lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc.
- Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng
o Lập kế hoạch quản lý chất lượng tại dự án, quản lý kế hoạch quản lý chất lượng tại dự án theo Tuần/Tháng/Quý;
o Báo cáo công tác quản lý chất lượng tại dự án theo quy định (Tuần/Tháng/Quý);
Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt
o Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng, chất lượng của dự án trình SM (bao gồm cả việc nhập dữ liệu dự án lên các phần mềm theo quy định);
o Tham gia nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng;
o Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu đầu vào tại công trường, khối lượng, chất lượng công việc thực hiện để có các đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện tại công trường (theo KPIs/OGSM của dự án);
o Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của SM;
o Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình;
o Tham gia giải trình chất lượng với các bên liên quan;
o Báo cáo quản lý chất lượng, phê duyệt khối lượng trên các phần mềm theo yêu
- Đánh giá chất lượng
Đánh giá chất lượng
Phân tích đánh giá chất lượng công trình định kỳ, các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng;
Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của nhà thầu phụ.
2. Hỗ trợ trong công tác đấu thầu
3. Hỗ trợ trong công tác lựa chọn thầu phụ/ nhà cung cấp

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học các ngành giao thông, xây dựng, địa kỹ thuật;
- Hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Công ty;
- Sử dụng thành thạo 7 công cụ QC.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng đầy đủ cùng các chế độ lễ, tết
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT
- Cơ hội thăng tiến, môi trường ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 19, tháp CEO, lô HH2-1, KDT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

