Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Quản lý chất lượng Giáo viên

- Trực tiếp đào tạo giáo viên (quy trình làm việc, phương pháp giảng dạy, tổng quan học liệu, ...)

- Thực hiện đánh giá chất lượng giáo viên định kỳ (observe định kì, làm bảng đánh giá chất lượng, báo cáo các vấn đề phát sinh ...)

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh từ phía Giáo viên liên quan tới chuyên môn

- Đề xuất & triển khai các hoạt động, chính sách để nâng cao chất lượng và kết nối đội ngũ Giáo viên

- Phối hợp xây dựng hệ thống báo cáo để kiểm soát chất lượng giáo viên

2. Quản lý chất lượng lớp học

- Xem lại record lớp học để đánh giá chất lượng buổi học định kỳ theo kế hoạch

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới kiểm tra đầu vào cho học viên để xếp trình độ phù hợp

- Xử lý các câu hỏi liên quan đến chương trình học/lớp học

- Xử lý các sự cố về chuyên môn được ghi nhận từ các bộ phận liên quan

- Hỗ trợ kiểm soát, sửa lỗi giáo trình nếu có

- Phối hợp xây dựng hệ thống báo cáo để kiểm soát chất lượng lớp học

3. Xây dựng quy trình giảng dạy và chính sách cho Giáo viên

- Tham gia xây dựng quy trình , tài liệu đào tạo Giáo viên Tiếng Anh (phương pháp giảng dạy trực tuyến, học liệu, v.v.) và quy trình triển khai mô hình lớp học trực tuyến

- Triển khai các hoạt động đào tạo để đảm bảo giáo viên nắm được đầy đủ về mô hình lớp học, chương trình và phương pháp dạy

- Đề xuất các hoạt động bổ trợ tăng tương tác, nâng cao chất lượng cho khóa học trực tuyến

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Các ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh, Quản lý giáo dục, các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh,...)

Tiếng Anh giao tiếp tốt, tương đương IELTS 7.0 trở lên / TOEIC 900 hoặc các chứng chỉ tương đương khác (C1 theo CEFR)

Thành thạo Excel, Word

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm đào tạo giáo viên hoặc các vị trí tương đương >= 1 năm

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục trực tuyến hoặc sản phẩm tương tự

Có kinh nghiệm giảng dạy >= 2 năm, đặc biệt mảng dạy học trực tuyến và đối tượng người lớn là một lợi thế

Ưu tiên có bằng Thạc sĩ liên quan tới lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Anh hoặc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc tại môi trường giáo dục với 5 giá trị văn hóa cốt lõi: Hoạt động chuyên nghiệp – liêm chính; tiên phong đổi mới; chất lượng quốc tế; hợp tác bền vững; nội bộ đoàn kết;

– Nhận được mức lương phù hợp năng lực, tăng lương định kì hàng năm;

– Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn;

– Chính sách hỗ trợ giá khi sử dụng sản phẩm của Công ty;

– Thử việc 02 tháng hưởng từ 90% trở lên mức lương chính thức;

– Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc;

– Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, khám sức khỏe hàng năm, du lịch hàng năm;

– Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;

– Chế độ thưởng Lễ, Tết & thưởng cuối năm căn cứ vào đánh giá cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.