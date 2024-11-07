Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG
- Hà Nội: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Quality control & Quality assurance: Oversee activities to ensure the teaching quality of teachers and learning experience of students by collaborating with teachers to drive high performance.
Professional development workshops and trainings: Organize workshops and trainings for IEG’s teachers on a regular basis.
Team Management: Assist the Academic Manager to allocate and manage team members’ work.
Consulting projects: Participate in internal and external consulting projects when assigned.
Commuting: Travel to Marie Curie Long Bien Secondary and High school 2-3 times/week
Communication: Ensure timely and appropriate planning, collection, creation, distribution, storage, retrieval, management, control, monitoring of communication.
Work Environment: Nurture a positive work environment and foster a commitment to IEG’s core values.
Team Support: IEG works as a team to carry out programming and additional responsibilities will be assigned as needed.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên
Có chứng chỉ IELTS ít nhất band 7.0 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương C1 trở lên
Có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy/làm việc với học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục uy tín
Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức
Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, PowerPoint và email
Có thể di chuyển và làm việc tại trường Marie Curie Long Biên 1-2 lần/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty
Lương thỏa thuận, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên
Xét duyệt tăng lương và thưởng mỗi năm theo hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
