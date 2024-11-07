Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quality control & Quality assurance: Oversee activities to ensure the teaching quality of teachers and learning experience of students by collaborating with teachers to drive high performance.

Quality control & Quality assurance:

Professional development workshops and trainings: Organize workshops and trainings for IEG’s teachers on a regular basis.

Professional development workshops and trainings

Team Management: Assist the Academic Manager to allocate and manage team members’ work.

Team Management:

Consulting projects: Participate in internal and external consulting projects when assigned.

Consulting projects:

Commuting: Travel to Marie Curie Long Bien Secondary and High school 2-3 times/week

Commuting:

Communication: Ensure timely and appropriate planning, collection, creation, distribution, storage, retrieval, management, control, monitoring of communication.

Communication:

Work Environment: Nurture a positive work environment and foster a commitment to IEG’s core values.

Work Environment

Team Support: IEG works as a team to carry out programming and additional responsibilities will be assigned as needed.

Team Support:

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên; Các bằng cấp sau đại học được ưu tiên

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên

Có chứng chỉ IELTS ít nhất band 7.0 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương C1 trở lên

Có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy/làm việc với học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục uy tín

Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức

Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, PowerPoint và email

Có thể di chuyển và làm việc tại trường Marie Curie Long Biên 1-2 lần/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và thường xuyên được đào tạo cùng nhiều chuyên gia trong ngành giáo dục

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty

Lương thỏa thuận, phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

Xét duyệt tăng lương và thưởng mỗi năm theo hiệu quả công việc và năng lực của nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin