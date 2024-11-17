Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 - 21 phố Huế, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch Ngân sách hàng năm

- Kiểm soát Ngân sách sử dụng của các bộ phận

- Kiểm soát chương trình, chính sách bán hàng

- Kiểm soát tồn kho, công nợ

- Báo cáo phân tích chuyên sâu kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCKT

- Kinh nghiệm trong việc quản lý ngân sách, quản lý dòng tiền, làm việc với ngân hàng.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cha mẹ đẻ từ 70 tuổi trở lên

- Thưởng Thâm niên

- Thưởng ngày Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ Quốc Khánh, Thưởng đột xuất theo Nội quy lao động, qui chế khen thưởng và Quy chế tài chính của Công ty.

- Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, trung thu; Học bổng Kangaroo dành cho con...

- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, tang gia..

- Chi phí công tác phí được thanh toán ngoài thu nhập hàng tháng theo thực tế ( đọc phụ lục Công tác phí đính kèm)

- Nghỉ mát hàng năm 100% do Công ty tổ chức và đài thọ

- Hỗ trợ 30%- 40% - 50% khi mua sắm các sản phẩm Kangaroo (không bao gồm sản phầm Điều hòa)

- Và các phúc lợi khác theo qui định trong cơ chế Chính sách nhân viên cùng nhau phát triển của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin