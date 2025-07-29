Tuyển Trưởng phòng tài chính Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu

Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel
Ngày đăng tuyển: 29/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2 Ngõ 15 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

• Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, ngành nghề và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội, thách thức chiến lược và đề xuất chiến lược tổng thể.
• Xây dựng và đề xuất các kế hoạch chiến lược trung và dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo sự thống nhất giữa chiến lược và hoạt động vận hành thực tế.
• Xây dựng, theo dõi, đánh giá hiệu quả hệ thống KPI chiến lược; đề xuất điều chỉnh phù hợp khi cần thiết.
• Chuẩn bị các báo cáo chiến lược, tài liệu trình bày cho lãnh đạo cấp cao và hội đồng quản trị.
• Tham gia vào nghiên cứu, đề xuất vào các dự án đặc biệt của công ty như tái cấu trúc, mở rộng thị trường, đầu tư mới, M&A,...
• Cập nhật và đề xuất các xu hướng chiến lược toàn cầu, ứng dụng các mô hình, công cụ quản trị chiến lược hiện đại phục vụ cho công tác hoạch định, xây dựng chiến lược của Tổng Công ty.

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm 1 trong các lĩnh vực Kho vận - vận tải trong nước và quốc tế; Chuyển phát - TMĐT XBG, trong đó có ít nhất 5 năm ở vị trí quản lý cấp cao.

Tại Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel

Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Viettel Post Buiding, số 2 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

