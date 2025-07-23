Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, đối diện CT3D KĐT Nam Cường), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức & hệ thống chính sách toàn công ty.

Quản lý hiệu suất làm việc thông qua KPI, MBO; phối hợp cải tiến hiệu quả các phòng ban.

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng hiệu quả, xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Thiết kế và tổ chức đào tạo, xây dựng lộ trình phát triển & giữ chân nhân sự.

Rà soát, đề xuất chính sách lương – thưởng – phúc lợi theo hiệu suất & thị trường.

Giám sát công tác hành chính nhân sự: lương, công, hợp đồng, BHXH, tài sản,...

Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp gắn với giá trị & định hướng công ty.

Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí HR Manager/HRBP, ưu tiên lĩnh vực giáo dục, dịch vụ.

Có kinh nghiệm xây dựng & giám sát hệ thống KPI – hiệu suất phòng ban.

Am hiểu về đào tạo, cơ chế toàn diện cho nhân sự, cơ chế lương thưởng, văn hóa doanh nghiệp, khung năng lực.

Tư duy hệ thống, giao tiếp tốt, chủ động, có năng lực dẫn dắt & truyền cảm hứng.

Ưu tiên ứng viên từng xây hệ thống nhân sự từ đầu.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 23 - 30 triệu/ tháng

Hưởng tất cả các chính sách phúc lợi công ty (Thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....)

Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;

Tham gia các buổi Party, Teambuilding... 2-3 lần/năm, Happy Hour hàng tháng

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...)

Thưởng tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...);

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...); học tại hệ thống Casalink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam

