Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Every Half Bean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Theo dõi, hạch toán và cập nhật kịp thời các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn kho (nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm...).

- Đối chiếu số liệu sổ sách với các quản lý cửa hàng định kỳ (ngày/tuần/tháng).

- Phối hợp thực hiện kiểm kê kho định kỳ và bất thường; tham gia xử lý chênh lệch (nếu có).

- Theo dõi đơn giá, giá trị hàng tồn kho, chi phí vận chuyển…

- Tính giá vốn hàng bán.

- Theo dõi và cập nhật thông tin tài sản cố định: mã tài sản, nguyên giá, thời gian sử dụng.

- Theo dõi và cập nhật thông tin chi tiết xây dựng cơ bản.

- Tính khấu hao hàng tháng và hạch toán vào chi phí đúng quy định.

- Tham gia kiểm kê tài sản cố định định kỳ.

- Phân loại công cụ dụng cụ theo giá trị và thời gian sử dụng.

- Hạch toán phân bổ CCDC theo đúng quy định (một lần hoặc phân bổ dần).

- Lập báo cáo xuất nhập tồn hàng tồn kho cửa hàng hàng tháng, báo cáo hủy.