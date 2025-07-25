Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Every Half Bean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Every Half Bean
- Hồ Chí Minh: 48 Nội Khu Hưng Gia 2, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, hạch toán và cập nhật kịp thời các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn kho (nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm...).
- Đối chiếu số liệu sổ sách với các quản lý cửa hàng định kỳ (ngày/tuần/tháng).
- Phối hợp thực hiện kiểm kê kho định kỳ và bất thường; tham gia xử lý chênh lệch (nếu có).
- Theo dõi đơn giá, giá trị hàng tồn kho, chi phí vận chuyển…
- Tính giá vốn hàng bán.
- Theo dõi và cập nhật thông tin tài sản cố định: mã tài sản, nguyên giá, thời gian sử dụng.
- Theo dõi và cập nhật thông tin chi tiết xây dựng cơ bản.
- Tính khấu hao hàng tháng và hạch toán vào chi phí đúng quy định.
- Tham gia kiểm kê tài sản cố định định kỳ.
- Phân loại công cụ dụng cụ theo giá trị và thời gian sử dụng.
- Hạch toán phân bổ CCDC theo đúng quy định (một lần hoặc phân bổ dần).
- Lập báo cáo xuất nhập tồn hàng tồn kho cửa hàng hàng tháng, báo cáo hủy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tại Công Ty Cổ Phần Every Half Bean Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Every Half Bean
