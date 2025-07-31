Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
- Hà Nội: CT2B, Gelexia Riverside, Ngõ 885 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thái Nam là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện về dịch vụ công nghiệp nặng. Với thế mạnh cốt lõi là công nghệ tia nước áp lực cao, chúng tôi chuyên sâu về các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và làm sạch công nghiệp, góp phần đảm bảo hiệu suất vận hành cho các nhà máy và công trình trọng điểm. Với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai bền vững”, Thái Nam tự hào là đối tác chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn quốc gia như nhiệt điện, dầu khí, hóa chất và khai khoáng.
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí Trưởng phòng Tài chính Kế toán với mô tả chi tiết như sau:
1. Quản lý & Vận hành hoạt động Kế toán - Tài chính:
- Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của Phòng TCKT, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ.
- Xây dựng, chuẩn hóa và triển khai các quy trình, chính sách, biểu mẫu kế toán áp dụng trong toàn hệ thống Công ty và các chi nhánh.
- Quản lý, giám sát và điều phối công tác thanh quyết toán công nợ với khách hàng, chủ đầu tư và các đối tác.
- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lý và chính xác của toàn bộ số liệu, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
