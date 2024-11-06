Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
- Hà Nội: 16/71 Linh Lang, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tham gia brainstorm xây dựng ý tưởng, định hướng cho dự án và các ý tưởng thiết kế.
Phối hợp với Account Team trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng với yêu cầu và tiến độ
Thiết kế 3D các hạng mục sự kiện và marketing: sân khấu, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh 3D, ...
Thiết kế 3D
Lên bản vẽ kỹ thuật
Bóc tách chi tiết, các góc độ, xuất file bản vẽ kỹ thuật
Tham gia giám sát trong quá trình thi công, triển khai dự án đến khi chương trình kết thúc
Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu thực tế
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sáng tạo và hiểu biết về mỹ thuật, đồ họa chuyên nghiệp
Sử dụng tốt các công cụ thiết kế 3Ds max, Sketchup, AutoCad, Vray, PS, AI ... đối với thiết kế 3D. Có khả năng sketch tay ý tưởng là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa số, đồ họa in ấn, chế bản, ...
Hiểu biết về vật liệu sản xuất quảng cáo, sự kiện.
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí công việc tương đương.
Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.
Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân công và đi công tác theo kế hoạch công việc của dự án.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và cởi mở.
Thưởng theo dự án, Thưởng thành tích biểu hiện cá nhân và các chính sách chia sẻ lợi ích lâu dài.
Lương tháng 13
Các chế độ bảo hiểm theo quy định
Học tập và trao dồi kiến thức chuyên môn
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
