Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16/71 Linh Lang, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia brainstorm xây dựng ý tưởng, định hướng cho dự án và các ý tưởng thiết kế.

Phối hợp với Account Team trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng với yêu cầu và tiến độ

Thiết kế 3D các hạng mục sự kiện và marketing: sân khấu, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh 3D, ...

Thiết kế 3D

Lên bản vẽ kỹ thuật

Bóc tách chi tiết, các góc độ, xuất file bản vẽ kỹ thuật

Tham gia giám sát trong quá trình thi công, triển khai dự án đến khi chương trình kết thúc

Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu thực tế

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Đồ họa, Mỹ thuật, Kiến trúc .... (Hoặc có kiến thức chuyên môn tương đương - Không yêu cầu bằng cấp)

Có khả năng sáng tạo và hiểu biết về mỹ thuật, đồ họa chuyên nghiệp

Sử dụng tốt các công cụ thiết kế 3Ds max, Sketchup, AutoCad, Vray, PS, AI ... đối với thiết kế 3D. Có khả năng sketch tay ý tưởng là một lợi thế

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa số, đồ họa in ấn, chế bản, ...

Hiểu biết về vật liệu sản xuất quảng cáo, sự kiện.

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí công việc tương đương.

Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân công và đi công tác theo kế hoạch công việc của dự án.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực từ 12 – 20 triệu/ Tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và cởi mở.

Thưởng theo dự án, Thưởng thành tích biểu hiện cá nhân và các chính sách chia sẻ lợi ích lâu dài.

Lương tháng 13

Các chế độ bảo hiểm theo quy định

Học tập và trao dồi kiến thức chuyên môn

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin