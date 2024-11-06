Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16/71 Linh Lang, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia brainstorm xây dựng ý tưởng, định hướng cho dự án và các ý tưởng thiết kế.
Phối hợp với Account Team trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng với yêu cầu và tiến độ
Thiết kế 3D các hạng mục sự kiện và marketing: sân khấu, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh 3D, ...
Thiết kế 3D
Lên bản vẽ kỹ thuật
Bóc tách chi tiết, các góc độ, xuất file bản vẽ kỹ thuật
Tham gia giám sát trong quá trình thi công, triển khai dự án đến khi chương trình kết thúc
Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu thực tế

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Đồ họa, Mỹ thuật, Kiến trúc .... (Hoặc có kiến thức chuyên môn tương đương - Không yêu cầu bằng cấp)
Có khả năng sáng tạo và hiểu biết về mỹ thuật, đồ họa chuyên nghiệp
Sử dụng tốt các công cụ thiết kế 3Ds max, Sketchup, AutoCad, Vray, PS, AI ... đối với thiết kế 3D. Có khả năng sketch tay ý tưởng là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa số, đồ họa in ấn, chế bản, ...
Hiểu biết về vật liệu sản xuất quảng cáo, sự kiện.
Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí công việc tương đương.
Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.
Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân công và đi công tác theo kế hoạch công việc của dự án.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực từ 12 – 20 triệu/ Tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và cởi mở.
Thưởng theo dự án, Thưởng thành tích biểu hiện cá nhân và các chính sách chia sẻ lợi ích lâu dài.
Lương tháng 13
Các chế độ bảo hiểm theo quy định
Học tập và trao dồi kiến thức chuyên môn
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông F MVM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

