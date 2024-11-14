Tuyển Kỹ sư điện lạnh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Tham gia thiết kế hệ thống Điều hòa không khí và thông gió, hệ thống tăng áp hút khói

Tham gia thiết kế các giai đoạn của dự án, từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công, giám sát tác giả

Triển khai và hoàn thiện hồ sơ thiết kế từng giai đoạn theo quy định gồm: bảng tính, thuyết minh, bản vẽ, thống kê vật tư, thiết bị chính, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình bảo trì.

Phối hợp với các bộ môn khác (kiến trúc, kết cấu, MEP có liên quan, PCCC, ... để tối ưu hóa phương án thiết kế

Phối hợp với khách hàng và các đơn vị thiết kế khác hoặc thầu phụ để cập nhật, sữa chữa hồ sơ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư, đơn vị vận hành và các cơ quan chức năng.

Phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật vướng mắc trong quá trình giám sát tác giả

Thường xuyên cập nhật các quy chuẩn VN, tiêu chuẩn VN, tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) về hệ thống điện, điện nhẹ

Phối hợp với các hãng cung cấp thiết bị, giải pháp để cập nhật công nghệ, cập nhật thiết kế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty/ Trưởng bộ phận

(BẮT BUỘC) Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại Học Xây dựng ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình hoặc Trường Đại Học khác với chuyên ngành Nhiệt Lạnh

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo trì, sửa chữa và thi công hệ thống điện lạnh từ 2 năm trở lên

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Có kỹ năng tin học cơ bản, ưu tiên thành thạo CAD, Excel

+ Kiến thức về Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu... liên quan lĩnh vực chuyên ngành.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, thiết kế, bản vẽ.

+ Tư duy linh hoạt, khả năng học hỏi và nhạy bén nghề nghiệp nhất định

+ Có tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc tốt.

+ Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương hiệu quả công việc hàng tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước

- Hưởng lương 13/12 tháng + Thưởng kết quả kinh doanh hàng năm (lương 14,15)

- Xét tăng lương hàng năm.

- Được làm việc môi trường chuyên môn cao.

- Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

- Nghỉ phép: Theo số tháng làm việc và theo quy định của pháp luật.

- Công tác phí: theo quy định của Công ty.

- Khám sức khỏe: định kỳ 1 năm 1 lần.

- Nghỉ mát định kỳ 1 năm 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

