Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công ty cổ phần VCS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Kỹ sư điện lạnh

Công ty cổ phần VCS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Kỹ sư điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45 ngõ 1, KTT BTL Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh

Khảo sát và tư vấn giải pháp: Khảo sát tại nhà máy, đánh giá và tư vấn phương án kỹ thuật cho các công trình lắp đặt hoặc bảo trì hệ thống điện, hệ thống điều hòa trung tâm, tháp giải nhiệt.
Khảo sát và tư vấn giải pháp:
Thi công và lắp đặt: Thực hiện lắp đặt, cài đặt, lập trình, và hướng dẫn vận hành hệ thống cho khách hàng.
Thi công và lắp đặt:
Đọc hiểu bản vẽ: Hiểu và thực hiện theo bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn của phòng thiết kế.
Đọc hiểu bản vẽ:
Sửa chữa và bảo trì: Sửa chữa, bảo trì và bảo hành các thiết bị tự động hóa, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.
Sửa chữa và bảo trì:
Xử lý sự cố kỹ thuật: Kiểm tra, đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống tự động hóa.
Xử lý sự cố kỹ thuật:
Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
Các nhiệm vụ khác:

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Tự động hóa, Cơ điện lạnh, Kỹ thuật hóa, Cơ điện, Kỹ thuật điện hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên có kinh nghiệm sửa chữa, xử lý sự cố hệ thống điều hòa trung tâm, chiller, và hệ thống lạnh.
Khỏe mạnh, tự tin, có khả năng đi công tác, thật thà, cẩn thận, ý thức trách nhiệm cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel, và phần mềm đồ họa cơ bản.

Quyền Lợi

Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 vnđ
Mức lương:
Chế độ bảo hiểm: Tham gia đầy đủ BHTN, BHYT, BHXH theo quy định của pháp luật.
Chế độ bảo hiểm:
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, sản phẩm được ủy quyền độc quyền từ Mỹ tại Việt Nam, giúp nâng cao kỹ năng thích ứng và xử lý công việc hiệu quả.
Môi trường làm việc:
Phúc lợi: Được trang bị các phương tiện làm việc thiết yếu, phụ cấp theo quy định của công ty.
Phúc lợi:
Hoạt động văn hóa: Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp thường niên, tổ chức sinh nhật, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ mát, nghỉ hè cùng công ty.
Hoạt động văn hóa:

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 45 ngõ 1 khu tập thể BTL Tăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

