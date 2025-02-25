Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 176
- 178 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Vận hành, sửa các thiết bị về điều hòa, điện
Phối hợp với các bộ phận có liên quan đến vấn đề kỹ thuật
Báo cáo cho cấp trên trực tiếp về công việc hằng ngày
Sửa chữa các máy móc, thiết bị khi có sự cố
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm ở các resort, khách sạn
Có kiến thức về điện nước, điều hòa và sơn
Ưu tiên ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm
Yêu cầu trình độ học vấn từ trung cấp trở lên
Có kiến thức về điện nước, điều hòa và sơn
Ưu tiên ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm
Yêu cầu trình độ học vấn từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8-12triệu + phụ cấp cơm ca 30.000/ca+ service charge
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm cho nhân viên
Thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước ( tháng được nghỉ 1 ngày phép tính từ thời gian thử việc)
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tốt
Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm cho nhân viên
Thực hiện đầy đủ chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước ( tháng được nghỉ 1 ngày phép tính từ thời gian thử việc)
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHICO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI