Tuyển Kỹ sư điện lạnh Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Hẻm 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Bóc tách hàng hóa, đặt hàng, báo cáo công việc,...

- Sử dụng Shopdrawing, AutoCad, ưu tiên biết Revit

- Ứng dụng office văn phòng

- Giám sát nhân sự và thầu phụ thực hiện công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học trở lên các trường chuyên ngành về kỹ thuật như Điện Lạnh - Nhiệt Lạnh (Ưu tiên)

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm ở các doanh nghiệp tương tự hoặc ngành xây dựng (Nhà thầu, nhà sản xuất)

- Chưa có kinh nghiệm: sẽ được đào tạo, tuy nhiên chỉ nhận hồ sơ thuộc các ngành tốt nghiệp như nêu trên.

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Thành thạo Auto Cad, tin học văn phòng, thành thạo MS Word, Excel hoặc kỹ năng khác

- Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo chính sách công ty và Luật lao động

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và quy định của công ty.

- Ký hợp đồng dài hạn

- Thưởng hoàn thành công việc, thưởng theo công trình thưc hiện...

- Thưởng tháng 13+ (theo tình hình hoạt động của công ty)

- Du lịch, đào tạo và và chế độ khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Lương 10 - 18 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Gia Nguyễn

