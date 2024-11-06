Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Số nhà 281/1 đường cách mạng tháng 8 - Tổ 1 - Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các chương trình, khóa học Tiếng Anh phù hợp (tư vấn qua điện thoại + tư vấn trự tiếp khi khách hàng đến với trung tâm)

Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.

Tham gia các chương trình, sự kiện của chi nhánh để mở rộng thị trường, thu thập thêm data

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu chuyên ngành.

Độ tuổi 21 - 35

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Không nói ngọng

Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm 12 triệu/tháng + thưởng

Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.

Được làm việc và học hỏi trong doanh nghiệp với quy mô gần 3000 nhân sự. Môi trường năng động, sáng tạo, lành mạnh.

Lộ trình thăng tiến luôn rộng mở

Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Được thưởng nhân các ngày lễ, tết

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

