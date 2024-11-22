Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 7 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liên kề TT5.2A - 32 KĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng hàng tháng.

- Triển khai quy trình tuyển dụng: viết content, đăng tin tuyển dụng, lọc CV, hẹn phỏng vấn, phỏng vấn, thông báo kết quả và hỗ trợ onboard.

- Tìm kiếm, khai thác các kênh tuyển dụng mới.

- Quản lý viết và update nội dung trên page, web tuyển dụng của công ty.

- Phụ trách tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, gắn kết nhân sự như sinh nhật, hoạt động đào tạo nội bộ, chương trình teambuilding ....

- Báo cáo công việc định kì và báo cáo đột xuất theo yêu cầu công việc.

- Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Kinh doanh,...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về tuyển dụng.

- Có kĩ năng viết content tuyển dụng thu hút, kĩ năng tìm kiếm ứng viên trên các kênh tuyển dụng online.

- Yêu thích và có định hướng phát triển lâu dài về mảng nhân sự.

- Nhanh nhẹ, giao tiếp tốt, có khả năng kết nối mọi người.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 triệu – 12 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực.

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ trong năm,...

- Được đào tạo về chuyên môn theo định hướng phát triển chuyên sâu hoặc hành chính nhân sự tổng hợp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được thể hiện và đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung, đề xuất và làm việc sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

- Đi du lịch ít nhất 2 lần 1 năm & các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản SeHouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin