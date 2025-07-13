Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK24, TT01, 96 - 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xử lý vấn đề khách hàng, quản lý tệp khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ khách hàng trải nghiệm dịch vụ sản phẩm của công ty hẹn khách lên lịch tư vấn để anh/chị tư vấn, giải quyết các vấn đề của khách hàng,...

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Thời gian và địa điểm làm việc: LK 24, TT01, Khu nhà ở cao cấp 96-96B, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Có thể làm việc online nếu vẫn đáp ứng được đủ điều kiện công việc. Linh hoạt thời gian phù hợp

(Ca làm việc offline linh hoạt, đăng kí tối thiểu 3 ca/tuần)

- Ca Sáng: 8h00 - 11h00

- Ca Chiều: 14h – 17h00

- Ca Tối: 18h – 21h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là học sinh, sinh viên học tập và làm việc trong địa bàn Thanh Xuân, Hà Nội (cách khoảng 5-6km)

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Mong muốn phát triển bản thân và học kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, tự tin nói chuyện qua điện thoại hoặc trực tiếp.

Có tinh thần học hỏi, chủ động, nhiệt tình trong công việc.

Ưu tiên ứng viên yêu thích lĩnh vực giáo dục và mong muốn phát triển kỹ năng kinh doanh, tư vấn bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương:

- Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, cách nhắn tin, nắm bắt tâm lý

- Có lộ trình thăng tiến làm việc như lên vị trí quản lý hay trưởng phòng kinh doanh với thu nhập tối thiểu 10triệu/ tháng.

- Được nhận giấy chứng nhận làm việc ở các vị trí tương ứng tại công ty.

- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hay party của công ty hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IELS VIỆT NAM

