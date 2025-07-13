Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, toà nhà CIC , Số 2 ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Triển khai các hoạt động và phối hợp Team:

- Quản lý chất lượng hình ảnh, nội dung trên các kênh truyền thông (KOL/ MI, OOH, PR, Collab, Digital, POSM, Event ...) quản trị rủi ro nếu có phát sinh cho thương hiệu phụ trách

- Xây dựng ngân sách hiệu quả

- Phối hợp với Leader lập kế hoạch , triển khai hoạt động truyền thông theo: campaign, co-brand, activation tại điểm bán, tổ chức event, các chương trình chăm sóc khách hàng. Tiến hành báo cáo kết quả sau mỗi chương trình triển khai.

- Lên định hướng nội dung thương hiệu cho tháng, kế hoạch booking KOL, KOC, Group seeding, PR hàng tháng theo campain/điểm chạm CX

- Phối hợp Content , Design triển khai truyền thông CTBH hàng tháng đến Khách hàng là Đại lý & End-user.

2.Phối hợp với Leader giám sát:

- Đảm bảo hình ảnh, content thương hiệu nhất quán, thống nhất theo brand DNA & design guideline của brand phụ trách trên tất cả các kênh chính thức.

- Đảm bảo hình ảnh, thông tin được update kịp thời, chính xác trên các kênh truyền thông chính thức của thương hiệu , các kênh chính thức của đối tác.

Đề xuất & triển khai: Bộ ảnh đại sứ thương hiệu, KV campaign, hình ảnh KOL/celeb hợp tác với nhãn hàng, …

- Chịu trách nhiệm đề xuất phương án, triển khai & nghiệm thu các chỉ tiêu liên quan đến điểm chạm khách hàng được giao theo chiến lược trải nghiệm khách hàng của công ty.

- Phối hợp TBP đề xuất, triển khai các chương trình phát triển kênh thương hiệu

3. Báo cáo, đo lường

- Thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh...

- Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông thương hiệu và đề xuất giải pháp

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kinh doanh, marketing

- Kiến thức về Branding và MKT 360

- Có kiến thức về các nền tảng Digital và các công cụ đo lường hiệu quả truyền thông cơ bản

- Hiểu biết về thực thi quảng cáo và quản trị thương hiệu trên nền tảng Digital

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office

- Giao tiếp tiếng Anh tốt là một ưu tiên

- Kinh nghiệm liên quan từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực Hàng Gia Dụng

- Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu

- Am hiểu và có kinh nghiệm quản trị thương hiệu trên nền tảng Facebook, Google, Youtube, Tiktok, Instagram,…

- Có kinh nghiệm làm việc với các Agency Partner: Creative Agency TVC/ Viral Clip, Production House, Agency Booking, quản lý KOL…

Tại Công Ty TNHH Elasten Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Elasten Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin