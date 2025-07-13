Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 1 - 15 Triệu
Xin cấp phép thi công xây dựng với Ban Quản Lý (đối với dự án)
Lên kế hoạch triển khai thi công xây dựng và nội thất
Giám sát và điều phối mọi hoạt động thi công tại công trường theo thiết kế và kế hoạch đã được phê duyệt.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo yêu cầu của công trình.
Phối hợp làm việc với bộ phận kinh doanh và bộ phận kiến trúc sư để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.
Kiểm soát hồ sơ thiết kế, hoạt động thi công lắp đặt tại Công trình so với thực tế bản vẽ thiết kế.
Kiểm tra và bảo đảm rằng các vật liệu xây dựng và thiết bị được sử dụng đúng tiêu chuẩn và chất lượng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng thi công và các vấn đề cần chú ý cho Ban Giám Đốc.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và sức khỏe tại công trường.
Bổ sung thông tin để phòng thiết kế hoàn thiện bản vẽ hoàn công
Nghiệm thu bàn giao khối lượng và chất lượng với Nhà Thầu và Khách Hàng
Với Mức Lương 1 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng và nội thất.
Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và giao tiếp tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Sketchup, Revit là một lợi thế.
Hiểu biết về các quy định và tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 + Thưởng hiệu quả + thâm niên
Thưởng ngày lễ, hàng quý,sinh nhật cá nhân
Du lịch,Teambuilding,các hoạt động vui chơi hàng tháng/quý tại văn phòng.
Ngày nghỉ: Theo quy định các ngày nghỉ lễ, tết của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
