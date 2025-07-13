Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu

Mức lương 1 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 1 - 15 Triệu

Xin cấp phép thi công xây dựng với Ban Quản Lý (đối với dự án)

Lên kế hoạch triển khai thi công xây dựng và nội thất

Giám sát và điều phối mọi hoạt động thi công tại công trường theo thiết kế và kế hoạch đã được phê duyệt.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công theo yêu cầu của công trình.

Phối hợp làm việc với bộ phận kinh doanh và bộ phận kiến trúc sư để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Kiểm soát hồ sơ thiết kế, hoạt động thi công lắp đặt tại Công trình so với thực tế bản vẽ thiết kế.

Kiểm tra và bảo đảm rằng các vật liệu xây dựng và thiết bị được sử dụng đúng tiêu chuẩn và chất lượng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng thi công và các vấn đề cần chú ý cho Ban Giám Đốc.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và sức khỏe tại công trường.

Bổ sung thông tin để phòng thiết kế hoàn thiện bản vẽ hoàn công

Nghiệm thu bàn giao khối lượng và chất lượng với Nhà Thầu và Khách Hàng

Với Mức Lương 1 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng và nội thất.

Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc và giao tiếp tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, Sketchup, Revit là một lợi thế.

Hiểu biết về các quy định và tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13Tr - 15 Tr VND + Phụ cấp. Tổng thu nhập từ 18-20 triệu

Lương tháng 13 + Thưởng hiệu quả + thâm niên

Thưởng ngày lễ, hàng quý,sinh nhật cá nhân

Du lịch,Teambuilding,các hoạt động vui chơi hàng tháng/quý tại văn phòng.

Ngày nghỉ: Theo quy định các ngày nghỉ lễ, tết của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME

