Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Phối hợp thực hiện kế hoạch quảng bá tuyển sinh.

Trực tiếp tư vấn các sản phẩm khóa học tiếng Anh & thực hiện chăm sóc khách hàng qua các kênh tương tác (telephone/ text/ zalo/ email/ chat/....) theo danh sách khách hàng tiềm năng sẵn có;

Phối hợp với các bộ phận học vụ xây dựng các kế hoạch tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh nhằm khai thác thông tin khách hàng hiện hữu.

Chủ động tìm kiếm thêm data khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ việc thu học phí của học viên và nộp cho khối Hỗ trợ (Bộ phận kế toán - tài chính).

Yêu Cầu Công Việc

Tự tin, giao tiếp tốt, không nói ngọng - nói lắp - nói giọng địa phương.

Quyền Lợi

- TRUNG BÌNH THU NHẬP 3 - 5 TRIỆU/ THÁNG

- Sử dụng điện thoại của công ty trong quá trình làm việc & công ty hỗ trợ cài đặt phần mềm gọi điện miễn phí cho các tư vấn viên.

- Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn giáo dục: kỹ năng chốt sales, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.

- Được tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Tiệc cuối năm, Thứ 6 vui vẻ - Happy Friday, mùng 8/3, 20/10, 20/11, Teambuilding, Summer Camp,...

- Được bán sản phẩm uy tín là các khóa học IELTS/ tiếng Anh trẻ em/ tiếng Anh tổng quát học 100% với giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp tốt;

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động với 70% là thế hệ gen Z, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và kiếm thêm thu nhập.

-Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối.

Cách Thức Ứng Tuyển

