Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 13/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Phối hợp thực hiện kế hoạch quảng bá tuyển sinh.
Trực tiếp tư vấn các sản phẩm khóa học tiếng Anh & thực hiện chăm sóc khách hàng qua các kênh tương tác (telephone/ text/ zalo/ email/ chat/....) theo danh sách khách hàng tiềm năng sẵn có;
Phối hợp với các bộ phận học vụ xây dựng các kế hoạch tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh nhằm khai thác thông tin khách hàng hiện hữu.
Chủ động tìm kiếm thêm data khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ việc thu học phí của học viên và nộp cho khối Hỗ trợ (Bộ phận kế toán - tài chính).

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin, giao tiếp tốt, không nói ngọng - nói lắp - nói giọng địa phương.

Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- TRUNG BÌNH THU NHẬP 3 - 5 TRIỆU/ THÁNG
- Sử dụng điện thoại của công ty trong quá trình làm việc & công ty hỗ trợ cài đặt phần mềm gọi điện miễn phí cho các tư vấn viên.
- Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn giáo dục: kỹ năng chốt sales, thuyết phục và chăm sóc khách hàng.
- Được tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Tiệc cuối năm, Thứ 6 vui vẻ - Happy Friday, mùng 8/3, 20/10, 20/11, Teambuilding, Summer Camp,...
- Được bán sản phẩm uy tín là các khóa học IELTS/ tiếng Anh trẻ em/ tiếng Anh tổng quát học 100% với giáo viên nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp tốt;
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động với 70% là thế hệ gen Z, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và kiếm thêm thu nhập.
-Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên năm cuối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 & Tầng12, tòa nhà Tổ hợp văn phòng và Kinh doanh thương mại Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

