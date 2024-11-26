Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
- Hà Nội: Lô đất A2CN4, Cụm CN Từ Liêm, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng
Thực hiện tuyển dụng và Tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn
Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới, Đào tạo hội nhập Nhân sự mới đúng theo quy định đúng theo quy trình của Công ty
Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty
Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn...
Ưu tiên ứng viên có khả năng MC
Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương T13, T14 theo kết quả kinh doanh của Công ty
Đóng BH ngay khi vào chính thức, ngoài ra công ty còn tham gia bảo hiểm sức khoẻ cho người lao động
Nghỉ lễ, tết đúng theo quy định của nhà nước
Thưởng sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên, du lịch, khám sức khoẻ định kì
Được tham gia các khoá đào tạo của công ty
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI