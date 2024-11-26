Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 13 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô đất A2CN4, Cụm CN Từ Liêm, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tiếp nhận, cập nhật chỉ tiêu tuyển dụng từ các Khối, phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng và Tổ chức phỏng vấn để đánh giá ứng viên phù hợp sau khi phỏng vấn

Thực hiện tiếp nhân nhân sự mới, Đào tạo hội nhập Nhân sự mới đúng theo quy định đúng theo quy trình của Công ty

Thực hiện lập Kế hoạch đào tạo thông qua khảo sát nhu cầu đào tạo từ các khối, phòng ban, bộ phận, định hướng của Công ty

Tổ chức các hoạt động đào tạo cho các khối, phòng ban theo kế hoạch đã duyệt

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn...

Ưu tiên ứng viên có khả năng MC

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 - 17 Triệu

Thưởng lương T13, T14 theo kết quả kinh doanh của Công ty

Đóng BH ngay khi vào chính thức, ngoài ra công ty còn tham gia bảo hiểm sức khoẻ cho người lao động

Nghỉ lễ, tết đúng theo quy định của nhà nước

Thưởng sinh nhật công ty, sinh nhật nhân viên, du lịch, khám sức khoẻ định kì

Được tham gia các khoá đào tạo của công ty

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.