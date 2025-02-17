Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 550 USD

* Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng.

* Triển khai và tổ chức thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng của các phòng ban.

* Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ và nội dung đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng và tiến hành đăng tuyển.

* Sàng lọc và chọn danh sách ứng viên phù hợp với từng vị trí tuyển dụng để sắp xếp phỏng vấn.

* Thực hiện các hoạt động quảng cáo tuyển dụng tại địa phương hoặc các tỉnh khác.

* Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động hợp tác với các trường học: tham quan nhà máy, ngày hội việc làm...

* Thực hiện các công việc liên quan đến phỏng vấn ứng viên.

* Tiếp nhận nhân viên mới và đối ứng các thủ tục liên quan: cấp phát tủ đồ, đồng phục....