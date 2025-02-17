Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 550 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
- Hải Dương: KCN Tân Trường
- Cẩm Giàng
- Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 400 - 550 USD
* Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban và lập kế hoạch tuyển dụng.
* Triển khai và tổ chức thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng của các phòng ban.
* Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ và nội dung đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng và tiến hành đăng tuyển.
* Sàng lọc và chọn danh sách ứng viên phù hợp với từng vị trí tuyển dụng để sắp xếp phỏng vấn.
* Thực hiện các hoạt động quảng cáo tuyển dụng tại địa phương hoặc các tỉnh khác.
* Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động hợp tác với các trường học: tham quan nhà máy, ngày hội việc làm...
* Thực hiện các công việc liên quan đến phỏng vấn ứng viên.
* Tiếp nhận nhân viên mới và đối ứng các thủ tục liên quan: cấp phát tủ đồ, đồng phục....
Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
