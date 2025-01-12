Tuyển Chuyên viên tuyển dụng ASIA PACIFIC CORPORATION làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại ASIA PACIFIC CORPORATION
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: 336 Lê Thanh Nghị , quốc lộ 18, Phường Hoàng Tân, Chí Linh, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tham mưu và phối hợp với các phòng ban.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm nhiều năm về tuyển dụng
-Nhìn nhận đánh giá nhân sự tốt.
-Kỹ năng thuyết phục.
-Nhìn nhận đánh giá nhân sự tốt.
Tại ASIA PACIFIC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
-Đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động,
-Thưởng Lễ, Tết, .....
-Làm việc môi trường chỉn chu, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASIA PACIFIC CORPORATION
