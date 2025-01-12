Tuyển Chuyên viên tuyển dụng ASIA PACIFIC CORPORATION làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng ASIA PACIFIC CORPORATION làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

ASIA PACIFIC CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
ASIA PACIFIC CORPORATION

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại ASIA PACIFIC CORPORATION

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 336 Lê Thanh Nghị , quốc lộ 18, Phường Hoàng Tân, Chí Linh, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham mưu và phối hợp với các phòng ban.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm nhiều năm về tuyển dụng
-Nhìn nhận đánh giá nhân sự tốt.
-Kỹ năng thuyết phục.

Tại ASIA PACIFIC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động,
-Thưởng Lễ, Tết, .....
-Làm việc môi trường chỉn chu, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASIA PACIFIC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ASIA PACIFIC CORPORATION

ASIA PACIFIC CORPORATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 336 Lê Thanh Nghị, Quốc lộ 18, Hoàng Tân, TP. Chí Linh, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

