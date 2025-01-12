Tuyển Chuyên viên tuyển dụng ASIA PACIFIC CORPORATION làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 336 Lê Thanh Nghị , quốc lộ 18, Phường Hoàng Tân, Chí Linh, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham mưu và phối hợp với các phòng ban.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm nhiều năm về tuyển dụng

-Nhìn nhận đánh giá nhân sự tốt.

-Kỹ năng thuyết phục.

Tại ASIA PACIFIC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Đầy đủ các chế độ theo luật Lao Động,

-Thưởng Lễ, Tết, .....

-Làm việc môi trường chỉn chu, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASIA PACIFIC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin