Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,100 USD

1. Xây dựng chiến lược tuyển dụng

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược tuyển dụng theo nhu cầu nhân sự ngắn hạn và dài hạn của công ty.

- Phối hợp với các bộ phận để dự báo nhu cầu tuyển dụng và đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp.

- Phát triển thương hiệu tuyển dụng, sử dụng các phương pháp truyền thông hiệu quả với công nghệ hiện nay.

- Lập kế hoạch và quản lý chi phí tuyển dụng hiệu quả

2. Quản lý quy trình tuyển dụng

- Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng từ việc đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến hoàn tất thủ tục nhận việc.

- Đảm bảo trải nghiệm tích cực cho ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

- Đảm bảo việc Tiếp nhận và đào tạo định hướng cho người mới gia nhập công ty có trải nghiệp tốt và nhanh chóng nắm bắt thích nghi công việc.

3. Phát triển nguồn ứng viên

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, trường đại học, trung tâm đào tạo và các nền tảng tuyển dụng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng, ứng dụng công nghệ trong quản lý và tìm kiếm nguồn ứng viên.

4. Quản lý đội ngũ tuyển dụng