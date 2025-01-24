Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,100 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 24/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
800 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 800 - 1,100 USD

1. Xây dựng chiến lược tuyển dụng
- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược tuyển dụng theo nhu cầu nhân sự ngắn hạn và dài hạn của công ty.
- Phối hợp với các bộ phận để dự báo nhu cầu tuyển dụng và đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp.
- Phát triển thương hiệu tuyển dụng, sử dụng các phương pháp truyền thông hiệu quả với công nghệ hiện nay.
- Lập kế hoạch và quản lý chi phí tuyển dụng hiệu quả
2. Quản lý quy trình tuyển dụng
- Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng từ việc đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến hoàn tất thủ tục nhận việc.
- Đảm bảo trải nghiệm tích cực cho ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.
- Đảm bảo việc Tiếp nhận và đào tạo định hướng cho người mới gia nhập công ty có trải nghiệp tốt và nhanh chóng nắm bắt thích nghi công việc.
3. Phát triển nguồn ứng viên
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng, trường đại học, trung tâm đào tạo và các nền tảng tuyển dụng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng, ứng dụng công nghệ trong quản lý và tìm kiếm nguồn ứng viên.
4. Quản lý đội ngũ tuyển dụng

Với Mức Lương 800 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

