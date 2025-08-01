Tuyển Trưởng ca Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 550 USD

Mức lương 400 - 550 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Hà Nam, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 400 - 550 USD

- Triển khai sản phẩm mới

- Đảm bảo chất lượng New Model

- Thiết lập tài liệu và tiêu chuẩn kiểm tra New Model

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

- Có khả năng sử dụngTiếng Nhật/ Tiếng Anh trong công việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết chuyên môn về sản phẩm mới

- Có thể đi theo ca sản xuất ca 1- 2 ( Không thường xuyên phải đi ca)

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

