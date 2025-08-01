Tuyển Trưởng ca Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 550 USD

Tuyển Trưởng ca Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. làm việc tại Hà Nam thu nhập 400 - 550 USD

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Trưởng ca

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Mức lương
400 - 550 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 400 - 550 USD

- Triển khai sản phẩm mới
- Đảm bảo chất lượng New Model
- Thiết lập tài liệu và tiêu chuẩn kiểm tra New Model
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng
- Có khả năng sử dụngTiếng Nhật/ Tiếng Anh trong công việc
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết chuyên môn về sản phẩm mới
- Có thể đi theo ca sản xuất ca 1- 2 ( Không thường xuyên phải đi ca)
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Minebea AccessSolutions Vietnam Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Dong van II, Duy Tien, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

