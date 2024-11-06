Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 14 Bình Minh 3, Phường Bình Thuận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Sáng tạo nội dung, viết kịch bản và tạo video chất lượng cao cho các nền tảng ngắn Shorts, Facebook Reels, Instagram Reels, Tiktok,......
Định hướng xây dựng nội dung trang bán hàng và nội dung quảng cáo đa nền tảng
Nghiên cứu đối thủ, phân tích thị trường và khách hàng để hiểu rõ hơn về xu hướng mua hàng của khách hàng.
Tham gia triển khai các chiến dịch content marketing : tối ưu content Website, Email marketing, phểu bán hàng, kéo traffic vào website.
Phối hợp với bộ phận media sáng tạo các kịch bản, ấn phẩm chất lượng đăng tải trên các nền tảng( nội dung, hình ảnh, video...)
Chủ động update các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường để áp dụng vào công việc.
Hợp tác cùng Lead dự án và hổ trợ đào tạo các thành viên trong team
Thực hiện công việc và hoàn thành báo cáo theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành : Truyền thông, Marketing, Báo chí, Thương mại điện tử,.....
Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm ở vị trí Content Marketing, ưu tiên đã từng triển khai các thị trường US, UK, EU...
Sáng tạo, tư duy ngôn ngữ & hình ảnh tốt, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản lý và báo cáo.
Kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc cơ bản: Photoshop, Camtasia, Illustrator, Premier...
Kỹ năng hiểu và sáng tạo nội dung đa nền tảng : Facebook, Instagram, Website, Pinterest
Có khả năng viết và nói tiếng Anh tốt (IELTS từ 6.0).
Thái độ cầu tiến, học hỏi không giới hạn . Phù hợp với văn hóa : chủ động - tích cực - biết ơn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000 đ + KPI doanh thu
Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/ Tháng.
Được đào về kỹ năng lãnh đạo, tư duy phát triển đội nhóm và quản lý tài chính Dự án.
Được trang bị đầy đủ công cụ phần mềm, hệ thống tài khoản, ứng dụng AI trong công việc.
Cơ hội làm việc trong môi trường thương mại điện tử toàn cầu năng động, có nhịp độ nhanh.
Cơ hội giao lưu làm việc 3 miền của Việt Nam.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội khác như: bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo luật định,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CN1: Tòa nhà số 123 D, Đường Phượng Hoàng, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An CN2: Chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. CN3: 14 Bình Minh 3, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

