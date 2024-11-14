Tuyển Consumer Research CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Consumer Research Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Lãnh Đạo & Quản Lý Nhóm:

Giám sát, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ dịch vụ khách hàng để đảm bảo hiệu suất tối ưu và phát triển chuyên môn.

Thiết lập các số liệu đánh giá hiệu suất (KPI) để đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm và cung cấp phản hồi định kỳ.

Giám sát tất cả các tương tác với khách hàng để đảm bảo phản hồi nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phát Triển và Cải Tiến Quy Trình:

Thiết kế và triển khai các chính sách và quy trình dịch vụ khách hàng nhằm tối ưu hóa chất lượng dịch vụ và hiệu quả làm việc.

Liên tục đánh giá quy trình dịch vụ và thực hiện các cải tiến để nâng cao trải nghiệm và kết quả của khách hàng.

Phát Triển và Duy Trì Mối Quan Hệ với Khách Hàng VIP:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng VIP, cung cấp hỗ trợ và giải pháp được cá nhân hóa.

Tích cực thu thập phản hồi từ khách hàng VIP để cải thiện dịch vụ và trải nghiệm chơi game của họ.

Giải Quyết Vấn Đề Nâng Cao & Quản Lý Khủng Hoảng:

Thiết lập các quy trình cho việc xử lý các tình huống phức tạp, đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều được đào tạo để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đóng vai trò là người liên hệ chính cho các sự cố quan trọng liên quan đến khách hàng có giá trị cao, đảm bảo truyền thông kịp thời và hiệu quả.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Giao tiếp, hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí lãnh đạo, ưu tiên cho ngành game.

Hiểu biết sâu sắc về các thực tiễn tốt nhất trong dịch vụ khách hàng và kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai quy trình.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ cá nhân xuất sắc, có khả năng xây dựng mối quan hệ hiệu quả.

Kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống áp lực cao và giải quyết xung đột hiệu quả.

Làm quen với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và các công cụ phân tích.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 16-22 tr tùy năng lực và thưởng.

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và hợp tác.

Cơ hội phát triển và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRA HOLDINGS

