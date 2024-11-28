Tuyển Consumer Research CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 793/60B Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

-Thống kê số liệu trên TikTok (Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần lướt điện thoại là có thể hoàn thành, công ty cung cấp điện thoại làm việc).

-Có nhân viên hướng dẫn đào tạo công việc Yêu cầu công việc:

-Nữ (18-30 tuổi)

-Thống kê số lượng người theo dõi cơ bản mỗi ngày theo yêu cầu quản lí trực tiếp.

-Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng số liệu của tikok, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo tại công ty

Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-7tr + thưởng. Thu nhập : 8- 12triệu/tháng + hỗ trợ tiền ăn.

Thời gian làm việc: 9h00-18h00, nghỉ trưa 13h00-14h00.

Được làm trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân.

Nghỉ 01 ngày/tuần.

Tham gia Bảo hiểm theo quy định.

