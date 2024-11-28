Tuyển Consumer Research CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Consumer Research Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 793/60B Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Consumer Research Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
-Thống kê số liệu trên TikTok (Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần lướt điện thoại là có thể hoàn thành, công ty cung cấp điện thoại làm việc).
-Có nhân viên hướng dẫn đào tạo công việc Yêu cầu công việc:
-Nữ (18-30 tuổi)
-Thống kê số lượng người theo dõi cơ bản mỗi ngày theo yêu cầu quản lí trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ưu tiên có kinh nghiệm về mảng số liệu của tikok, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo tại công ty
Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6-7tr + thưởng. Thu nhập : 8- 12triệu/tháng + hỗ trợ tiền ăn.
Thời gian làm việc: 9h00-18h00, nghỉ trưa 13h00-14h00.
Được làm trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân.
Nghỉ 01 ngày/tuần.
Tham gia Bảo hiểm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
