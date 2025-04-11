Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA

Đại diện kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 311 đường Cộng Hoà, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng mới và tiềm năng, thương lượng để chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng, đảm bảo doanh thu được giao.
Làm việc với đội ngũ Marketing của công ty để xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm đáp ứng tốt nhất với nhu cầu hỗ trợ việc kinh doanh của khách hàng.
Báo giá, gửi mẫu, đàm phán, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và ký kết hợp đồng.
Quản lý, theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ, và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.
Tư vấn khách hàng giải pháp: Nghiêm cứu, sản xuất, mẫu mã, chất..... (Dược Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng,....)
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kinh doanh GIA CÔNG/SẢN XUẤT trong ngành Dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm: Sale B2B, Gia Công, Sản Xuất/ Phân phối dược Mỹ phẩm,.......
Có khả năng tự khai thác khách hàng và phân tích nhu cầu thị trường, đề xuất giải pháp (sản phẩm) phù hợp trong từng giai đoạn
Có kiến thức về R&D là lợi thế lớn đặc biệt về ngành hàng dược Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế.
Chịu được áp lực công việc cao
Có các kỹ năng sau: giao tiếp, đàm phán, quản lí thời gian, trình bày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng theo lợi nhuận công ty hàng năm.
Tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần.
Du lịch hàng năm.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 311 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dai-dien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job348922
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ C&X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ C&X
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BTS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Fourdozen, Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD Fourdozen, Inc.
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1200 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thái Sơn (Thaisonmed)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty cổ phần Vilatek làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Vilatek
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu TNHH MTV Tâm Quốc Tế
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ MELI CLUB
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1200 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Sài Gòn
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 12 USD Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH (CRYSTAL HOLIDAYS)
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu TNHH MTV Tâm Quốc Tế
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu TNHH Tâm Quốc Tế
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm