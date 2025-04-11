Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 311 đường Cộng Hoà, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng mới và tiềm năng, thương lượng để chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng, đảm bảo doanh thu được giao.

Làm việc với đội ngũ Marketing của công ty để xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm đáp ứng tốt nhất với nhu cầu hỗ trợ việc kinh doanh của khách hàng.

Báo giá, gửi mẫu, đàm phán, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và ký kết hợp đồng.

Quản lý, theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ, và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau hợp đồng.

Tư vấn khách hàng giải pháp: Nghiêm cứu, sản xuất, mẫu mã, chất..... (Dược Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng,....)

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về kinh doanh GIA CÔNG/SẢN XUẤT trong ngành Dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm: Sale B2B, Gia Công, Sản Xuất/ Phân phối dược Mỹ phẩm,.......

Có khả năng tự khai thác khách hàng và phân tích nhu cầu thị trường, đề xuất giải pháp (sản phẩm) phù hợp trong từng giai đoạn

Có kiến thức về R&D là lợi thế lớn đặc biệt về ngành hàng dược Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc cao

Có các kỹ năng sau: giao tiếp, đàm phán, quản lí thời gian, trình bày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng theo lợi nhuận công ty hàng năm.

Tăng lương định kỳ 1 năm/ 1 lần.

Du lịch hàng năm.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VINAPHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin