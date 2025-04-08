Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 12 USD

Lương cứng cạnh tranh (up to 30M) + Thưởng doanh số hấp dẫn.

Bạn sẽ làm gì trong khi bạn WOW cùng chúng tôi:

• Phát triển mạng lưới đại lý ngành hàng công nghiệp và duy trì mối quan hệ với các đại lý ngành hàng công nghiệp.

• Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các đại lý tiềm năng.

• Đạt được các mục tiêu doanh số bán hàng thông qua kênh đại lý.

• Mở rộng mạng lưới đại lý và tăng cường sự hiện diện của sản phẩm/dịch vụ trên thị trường.

• Đánh giá và lựa chọn các đại lý phù hợp với tiêu chí của công ty.

• Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về các đại lý.

• Cung cấp thông tin sản phẩm/dịch vụ, chính sách bán hàng và các chương trình khuyến mãi cho đại lý.

• Đào tạo và hướng dẫn đại lý về kỹ năng bán hàng, trưng bày sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

• Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của đại lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

• Thường xuyên thăm viếng, làm việc với đại lý để nắm bắt tình hình kinh doanh và hỗ trợ kịp thời.

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng thông qua kênh đại lý.

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng đại lý.

• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược phát triển hệ thống đại lý.

• Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ và các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.