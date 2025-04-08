Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher
- Hồ Chí Minh: 811A
- 811B Truong Chinh, Tay Thanh, Tan Phu, HCM city
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 800 - 12 USD
Lương cứng cạnh tranh (up to 30M) + Thưởng doanh số hấp dẫn.
Bạn sẽ làm gì trong khi bạn WOW cùng chúng tôi:
• Phát triển mạng lưới đại lý ngành hàng công nghiệp và duy trì mối quan hệ với các đại lý ngành hàng công nghiệp.
• Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với các đại lý tiềm năng.
• Đạt được các mục tiêu doanh số bán hàng thông qua kênh đại lý.
• Mở rộng mạng lưới đại lý và tăng cường sự hiện diện của sản phẩm/dịch vụ trên thị trường.
• Đánh giá và lựa chọn các đại lý phù hợp với tiêu chí của công ty.
• Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về các đại lý.
• Cung cấp thông tin sản phẩm/dịch vụ, chính sách bán hàng và các chương trình khuyến mãi cho đại lý.
• Đào tạo và hướng dẫn đại lý về kỹ năng bán hàng, trưng bày sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
• Giải quyết các vấn đề và khiếu nại của đại lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Thường xuyên thăm viếng, làm việc với đại lý để nắm bắt tình hình kinh doanh và hỗ trợ kịp thời.
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng thông qua kênh đại lý.
• Theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng đại lý.
• Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược phát triển hệ thống đại lý.
• Báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ và các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 800 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Karcher
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
