Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, Khu phố 1, P. Thạnh Xuân

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phân tích thị trường, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tìm năng.
- Lên kế hoạch công việc theo thị trường phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.
- Tiếp cận Khách hàng thông qua các phương thức gọi - gặp - email - khác.
- Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp đảm bảo doanh số và mục tiêu đã đặt ra.
- Chăm sóc, phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh với các khách hàng mới và duy
trì đối với khách hàng của công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng/đại học thuộc khối kinh tế - khối điện tử - khối cơ khí.
- Có kỹ năng tạo cuôc gặp và xây dựng mối quan hệ với Khách hàng.
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, trao đổi thông tin với Khách hàng.
- Có tư duy nhạy bén, bao quát và logic, có khả năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.
- Sắp xếp, Quản lý công việc đã đề ra phù hợp với thời gian và mục tiêu công việc.
- Hiểu về Ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh B2B (ưu tiên).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3D4 Khu Biệt thự Thạnh Xuân, Khu Phố 1, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

