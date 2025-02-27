Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, Khu phố 1, P. Thạnh Xuân

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phân tích thị trường, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tìm năng.

- Lên kế hoạch công việc theo thị trường phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

- Tiếp cận Khách hàng thông qua các phương thức gọi - gặp - email - khác.

- Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp đảm bảo doanh số và mục tiêu đã đặt ra.

- Chăm sóc, phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh với các khách hàng mới và duy

trì đối với khách hàng của công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng/đại học thuộc khối kinh tế - khối điện tử - khối cơ khí.

- Có kỹ năng tạo cuôc gặp và xây dựng mối quan hệ với Khách hàng.

- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.

- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, trao đổi thông tin với Khách hàng.

- Có tư duy nhạy bén, bao quát và logic, có khả năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.

- Sắp xếp, Quản lý công việc đã đề ra phù hợp với thời gian và mục tiêu công việc.

- Hiểu về Ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh B2B (ưu tiên).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin