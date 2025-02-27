Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3D4 Khu Biệt Thự Thạnh Xuân, Khu phố 1, P. Thạnh Xuân
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
- Phân tích thị trường, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tìm năng.
- Lên kế hoạch công việc theo thị trường phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.
- Tiếp cận Khách hàng thông qua các phương thức gọi - gặp - email - khác.
- Thực hiện công việc bán hàng trực tiếp đảm bảo doanh số và mục tiêu đã đặt ra.
- Chăm sóc, phát triển các mối quan hệ trong kinh doanh với các khách hàng mới và duy
trì đối với khách hàng của công ty.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cao đẳng/đại học thuộc khối kinh tế - khối điện tử - khối cơ khí.
- Có kỹ năng tạo cuôc gặp và xây dựng mối quan hệ với Khách hàng.
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, trao đổi thông tin với Khách hàng.
- Có tư duy nhạy bén, bao quát và logic, có khả năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.
- Sắp xếp, Quản lý công việc đã đề ra phù hợp với thời gian và mục tiêu công việc.
- Hiểu về Ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh B2B (ưu tiên).
- Có kỹ năng tạo cuôc gặp và xây dựng mối quan hệ với Khách hàng.
- Có kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường.
- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn, trao đổi thông tin với Khách hàng.
- Có tư duy nhạy bén, bao quát và logic, có khả năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.
- Sắp xếp, Quản lý công việc đã đề ra phù hợp với thời gian và mục tiêu công việc.
- Hiểu về Ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh B2B (ưu tiên).
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI