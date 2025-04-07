Tuyển Đại diện kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akaruhi, 124 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Gặp gỡ và trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. (Direct sale)
Khai thác thêm các khách hàng mới từ khách hàng hiện có của công ty.
Data khách hàng được hổ trợ từ đội ngũ Marketing và Telesale của Công Ty.
Khai thác khách hàng hiện hữu.
Không đi thị trường; làm việc tại Văn phòng
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường hoặc kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành du lịch
Hoạt ngôn, dạn dĩ
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được chuyên gia đầu ngành đào tạo trực tiếp
Động lực kiếm tiền lớn
Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản cạnh tranh: 07 triệu - 14 triệu/tháng + thưởng + hoa hồng không giới hạn. Học việc nhận 100% lương.
07 triệu - 14 triệu/tháng + thưởng + hoa hồng không giới hạn. Học việc nhận 100% lương.
Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.
Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ với các chuyên gia bán hàng trong nước và quốc tế.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
