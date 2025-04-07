Tuyển Đại diện kinh doanh RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Akaruhi, 124 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Gặp gỡ và trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. (Direct sale)

Khai thác thêm các khách hàng mới từ khách hàng hiện có của công ty.

Data khách hàng được hổ trợ từ đội ngũ Marketing và Telesale của Công Ty.

Khai thác khách hàng hiện hữu.

Không đi thị trường; làm việc tại Văn phòng

Make Vacation Ownership Great Again

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường hoặc kinh nghiệm từ 1-2 năm trong ngành du lịch

Hoạt ngôn, dạn dĩ

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được chuyên gia đầu ngành đào tạo trực tiếp

Động lực kiếm tiền lớn

Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản cạnh tranh: 07 triệu - 14 triệu/tháng + thưởng + hoa hồng không giới hạn. Học việc nhận 100% lương.

Làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

Cơ hội được đào tạo, học tập nâng cao trình độ với các chuyên gia bán hàng trong nước và quốc tế.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM

