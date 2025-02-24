Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đồng nghiệp hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách kinh doanh phân phối sản phẩm ngành âm thanh.

- Đề xuất Kế hoạch bán hàng, Kế hoạch khuyến mãi và đảm bảo thực hiện kế hoạch hành động hiệu quả tại các đại lý/kênh được phân công.

- Lập kế hoạch thăm hỏi khách hàng thường xuyên, cập nhật thông tin bao gồm chính sách công ty; sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi, hoạt động và hỗ trợ họ về các vấn đề liên quan đến thương hiệu và công ty.

- Cập nhật và đàm phán về Điều khoản giao dịch của Đại lý, Điều kiện bán hàng và các hỗ trợ khác cho đại lý.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các KPI chính bao gồm: Chỉ tiêu doanh số/Kiểm soát giá/Ngày bán hàng/Ngày thanh toán/Lợi nhuận/Quỹ hỗ trợ bán hàng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Thu thập các đại lý; thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, báo cáo, phản hồi và đề xuất kế hoạch hành động.

- Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường và SKU nhằm tối ưu hóa thị phần cả về số lượng và số lượng, thương hiệu và doanh thu.

- Phối hợp chặt chẽ với Nhóm Marketing để tối ưu hóa hình ảnh thương hiệu và sản phẩm tại các đại lý cũng như nâng cao nhận thức của khách hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với Kế toán để xử lý các vấn đề thanh toán, hợp đồng, quyết toán và tài chính của đại lý.

- Hợp tác chặt chẽ về hậu cần để đảm bảo giao hàng cho khách hàng đúng thời gian.

- Lập các báo cáo, cơ sở dữ liệu cần thiết dưới sự hỗ trợ của Quản trị viên để theo dõi Mục tiêu bán hàng, Tình hình bán hàng và Biến động thị trường Thực hiện các công việc khác theo chuyên môn và nhiệm vụ được phân công từ TBP và BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tuổi từ 25 trở lên

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại hoặc các ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có tư duy và tinh thần sáng tạo trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.

- Nhanh nhẹn, năng động, tự tin và giao tiếp tốt.

- Có trách nhiệm, kỷ luật, ...

- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm, đam mê và am hiểu trong ngành audio.

- Có thể đi công tác xa dài ngày (3- 10 ngày), có chế độ công tác phí đầy đủ.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các đơn vị phân phối sản phẩm thiết bị âm thanh

Tại CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 14 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHONG CÁCH ÂM THANH VIBESTYLE

