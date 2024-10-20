Tuyển Đào Tạo thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Mediastep Software Vietnam
- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử Alibaba và Source Viet Nam, dịch vụ MKT....
Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
Chăm sóc KH mới và KH cũ
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê công việc kinh doanh, bán hàng, phát triển thị trường, yêu thích thương mại xuất khẩu, B2B.
Nhiệt huyết và đam mê.
Có kinh nghiệm sale ít nhất 6 tháng ở tất cả các lĩnh vực sale
Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
Có máy tính cá nhân
Tại Công ty Mediastep Software Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trên 30M (Lương cứng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp)
Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số.
BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động
Teambuilding hàng năm.
Thử việc full 100% lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Mediastep Software Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
