Tuyển Đào Tạo thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Mediastep Software Vietnam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Mediastep Software Vietnam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Mediastep Software Vietnam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng. Theo hướng dẫn từ Leader, khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi số như web, app, các giải pháp bán hàng, giải pháp xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử Alibaba và Source Viet Nam, dịch vụ MKT.... Tư vấn, demo sản phẩm trên hệ thống phần mềm, báo giá, chốt deal với khách hàng. Chăm sóc KH mới và KH cũ
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê công việc kinh doanh, bán hàng, phát triển thị trường, yêu thích thương mại xuất khẩu, B2B. Nhiệt huyết và đam mê. Có kinh nghiệm sale ít nhất 6 tháng ở tất cả các lĩnh vực sale Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm Có máy tính cá nhân
Tại Công ty Mediastep Software Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 30M (Lương cứng + hoa hồng + thưởng + phụ cấp) Nhân viên chốt đơn được thăng tiến lên Sale Leader khi 3 tháng liên tiếp đạt KPI doanh số. BHXH, BHYT, BHTN,...theo Luật Lao Động Teambuilding hàng năm. Thử việc full 100% lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Mediastep Software Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Mediastep Software Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60A, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất