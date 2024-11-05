Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - N01 - LK64, N01 - LK65 Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. - 21 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực tập sinh kế toán:

-Hướng dẫn về thực hành kế toán trên phần mềm.

-Tập hợp, kiểm tra chứng từ và nhập liệu vào phần mềm kế toán.

-Thực hiện các thủ tục kiểm tra, đối chiếu báo cáo, tờ khai thuế và hóa đơn chứng từ.

-Kiểm tra tính đầy đủ các thủ tục kế toán hàng tháng, quý....

-Thực hiện các công việc kế toán thực tế theo hướng dẫn của trưởng nhóm,...

Thực tập sinh kiểm toán:

-Hướng dẫn về quy trình kiểm toán.

-Được đào tạo thực hiện phần hành kiểm toán.

-Được tham gia nhóm kiểm toán thực tế tại khách hàng.

-Thực hiện các công việc kiểm toán theo hướng dẫn của trưởng nhóm, trưởng phòng...

-Tham gia hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của kiểm toán viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm tư chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính.

-Năng động, sáng tạo, tích tực trong công việc.

-Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

-Có trách nhiệm và cam kết cao với công việc, luôn sẵn sàng học hỏi.

-Thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ là một lợi thế.

-Tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động, tổ chức xã hội là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO Thì Được Hưởng Những Gì

-Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp cùng với các anh/chị dày dặn kinh nghiệm chuyên môn.

-Được trải nghiệm, đào tạo công việc thực tế của 1 kế toán viên, trợ lý kiểm toán viên.

-Được tiếp cận các kiến thức, hồ sơ Kế toán - Kiểm toán - Tài chính thực tế trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.

-Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CALICO sau khi kết thúc kỳ thực tập.

-Được tham gia các sự kiện, event do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin