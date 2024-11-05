Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Đào tạo thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- N01

- LK64, N01

- LK65 Khu đất dịch vụ LK16, LK17, LK18a, LK18b, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 21 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực tập sinh kế toán:
-Hướng dẫn về thực hành kế toán trên phần mềm.
-
Hướng dẫn về thực hành kế toán trên phần mềm.
-Tập hợp, kiểm tra chứng từ và nhập liệu vào phần mềm kế toán.
Tập hợp, kiểm tra chứng từ và nhập liệu vào phần mềm kế toán.
-Thực hiện các thủ tục kiểm tra, đối chiếu báo cáo, tờ khai thuế và hóa đơn chứng từ.
Thực hiện các thủ tục kiểm tra, đối chiếu báo cáo, tờ khai thuế và hóa đơn chứng từ.
-Kiểm tra tính đầy đủ các thủ tục kế toán hàng tháng, quý....
Kiểm tra tính đầy đủ các thủ tục kế toán hàng tháng, quý....
-Thực hiện các công việc kế toán thực tế theo hướng dẫn của trưởng nhóm,...
Thực hiện các công việc kế toán thực tế theo hướng dẫn của trưởng nhóm,...
Thực tập sinh kiểm toán:
-Hướng dẫn về quy trình kiểm toán.
Hướng dẫn về quy trình kiểm toán.
-Được đào tạo thực hiện phần hành kiểm toán.
Được đào tạo thực hiện phần hành kiểm toán.
-Được tham gia nhóm kiểm toán thực tế tại khách hàng.
Được tham gia nhóm kiểm toán thực tế tại khách hàng.
-Thực hiện các công việc kiểm toán theo hướng dẫn của trưởng nhóm, trưởng phòng...
Thực hiện các công việc kiểm toán theo hướng dẫn của trưởng nhóm, trưởng phòng...
-Tham gia hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của kiểm toán viên.
Tham gia hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của kiểm toán viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên năm tư chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính.
-
Sinh viên năm tư chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính.
-Năng động, sáng tạo, tích tực trong công việc.
Năng động, sáng tạo, tích tực trong công việc.
-Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
-Có trách nhiệm và cam kết cao với công việc, luôn sẵn sàng học hỏi.
Có trách nhiệm và cam kết cao với công việc, luôn sẵn sàng học hỏi.
-Thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ là một lợi thế.
-Tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động, tổ chức xã hội là một lợi thế.
Tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động, tổ chức xã hội là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO Thì Được Hưởng Những Gì

-Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp cùng với các anh/chị dày dặn kinh nghiệm chuyên môn.
-
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp cùng với các anh/chị dày dặn kinh nghiệm chuyên môn.
-Được trải nghiệm, đào tạo công việc thực tế của 1 kế toán viên, trợ lý kiểm toán viên.
Được trải nghiệm, đào tạo công việc thực tế của 1 kế toán viên, trợ lý kiểm toán viên.
-Được tiếp cận các kiến thức, hồ sơ Kế toán - Kiểm toán - Tài chính thực tế trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.
Được tiếp cận các kiến thức, hồ sơ Kế toán - Kiểm toán - Tài chính thực tế trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.
-Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CALICO sau khi kết thúc kỳ thực tập.
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CALICO sau khi kết thúc kỳ thực tập.
-Được tham gia các sự kiện, event do Công ty tổ chức.
Được tham gia các sự kiện, event do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN CALICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

