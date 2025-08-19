Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Duy trì và phát triển các dịch vụ / hệ thống.
Tối ưu hóa cấu trúc chỉ mục và truy vấn của database trên dữ liệu lớn.
Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu SQL / NoSQL.
Triển khai các công cụ giám sát (monitoring) và duy trì hiệu suất hệ thống.
Quản lý container sử dụng Docker trong môi trường Linux.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm kinh nghiệm trở lên phát triển dịch vụ backend / hệ thống.
Thành thạo Golang, tối ưu hóa SQL, NoSQL, Linux và Docker là lợi thế.
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng blockchain, Web3 hoặc AI/ML là một lợi thế lớn.
Sử dụng các nền tảng cloud computing như AWS, Google Cloud, Digital Ocean
Thành thạo sử dụng các công cụ giám sát (monitoring).
Có khả năng đọc, viết tiếng anh tốt.
Có khả năng tự học hỏi nghiên cứu công nghệ mới.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH AIOZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh 15-35 triệu tùy năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định Việt Nam.
Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và áp dụng các công nghệ hiện đại và cập nhật.
Lương tháng 13.
Company trip.
Cung cấp đồ ăn nhẹ tại nơi làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AIOZ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
