Tuyển Backend Developer Công ty TNHH AIOZ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Duy trì và phát triển các dịch vụ / hệ thống.

Tối ưu hóa cấu trúc chỉ mục và truy vấn của database trên dữ liệu lớn.

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu SQL / NoSQL.

Triển khai các công cụ giám sát (monitoring) và duy trì hiệu suất hệ thống.

Quản lý container sử dụng Docker trong môi trường Linux.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm trở lên phát triển dịch vụ backend / hệ thống.

Thành thạo Golang, tối ưu hóa SQL, NoSQL, Linux và Docker là lợi thế.

Kinh nghiệm phát triển ứng dụng blockchain, Web3 hoặc AI/ML là một lợi thế lớn.

Sử dụng các nền tảng cloud computing như AWS, Google Cloud, Digital Ocean

Thành thạo sử dụng các công cụ giám sát (monitoring).

Có khả năng đọc, viết tiếng anh tốt.

Có khả năng tự học hỏi nghiên cứu công nghệ mới.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH AIOZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 15-35 triệu tùy năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định Việt Nam.

Đồng nghiệp thân thiện, cơ hội học hỏi và áp dụng các công nghệ hiện đại và cập nhật.

Lương tháng 13.

Company trip.

Cung cấp đồ ăn nhẹ tại nơi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AIOZ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.