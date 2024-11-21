Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam
Mức lương
9 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa A Bidhomes The Garden Hill, số 99 đường Trần Bình, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 17 Triệu
Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS.
Thiết kế Icon, Screenshot, Banner, Cover... cho các chiến lược Marketing
Phối hợp với các bộ phận Content, Marketing, Product để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng
Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm về thiết kế (ứng dụng trên di động)
Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 9.000.000đ - 17.000.000đ
Bảo hiểm đầy đủ
Khám sức khỏe
Có kiến thức nền tảng để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh
Thưởng dự án theo doanh thu, thưởng Tết, cuối năm và các phúc lợi hấp dẫn.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.
Môi trường GenZ, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam
