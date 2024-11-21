Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam

Mức lương
9 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa A Bidhomes The Garden Hill, số 99 đường Trần Bình, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS.
Thiết kế Icon, Screenshot, Banner, Cover... cho các chiến lược Marketing
Phối hợp với các bộ phận Content, Marketing, Product để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm về thiết kế (ứng dụng trên di động)
Làm việc thứ 2 - thứ 7 (thứ 7 xen kẽ nhau)
Không phân biệt bằng cấp, học vấn.
Có kiến thức mỹ thuật bao gồm: bố cục, phối màu, font
Hiểu đường nét, mảng, hình khối, ánh sáng trong thiết kế.
Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẫm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.
Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế PTS, AI, Figma
Biết tự xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế video quảng cáo của công ty: Video intro app 15s - 30s là 1 lợi thế.
Có kiến thức/ kinh nghiệm về Flat Design/Material Design theo tiêu chuẩn của Google cho các nền tảng di động là một lợi thế
Ứng viên cần đính kèm link dự án đã làm

Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9.000.000đ - 17.000.000đ
Bảo hiểm đầy đủ
Khám sức khỏe
Có kiến thức nền tảng để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh
Thưởng dự án theo doanh thu, thưởng Tết, cuối năm và các phúc lợi hấp dẫn.
Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.
Môi trường GenZ, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Cowa, Số 1, Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

