Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Mức lương 9 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa A Bidhomes The Garden Hill, số 99 đường Trần Bình, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

Tham gia thiết kế và phát triển ứng dụng trên các nền tảng Android, IOS.

Thiết kế Icon, Screenshot, Banner, Cover... cho các chiến lược Marketing

Phối hợp với các bộ phận Content, Marketing, Product để tạo ra sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dùng

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm về thiết kế (ứng dụng trên di động)

Làm việc thứ 2 - thứ 7 (thứ 7 xen kẽ nhau)

Không phân biệt bằng cấp, học vấn.

Có kiến thức mỹ thuật bao gồm: bố cục, phối màu, font

Hiểu đường nét, mảng, hình khối, ánh sáng trong thiết kế.

Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẫm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Sử dụng Thành Thạo các công cụ thiết kế PTS, AI, Figma

Biết tự xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế video quảng cáo của công ty: Video intro app 15s - 30s là 1 lợi thế.

Có kiến thức/ kinh nghiệm về Flat Design/Material Design theo tiêu chuẩn của Google cho các nền tảng di động là một lợi thế

Ứng viên cần đính kèm link dự án đã làm

Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9.000.000đ - 17.000.000đ

Bảo hiểm đầy đủ

Khám sức khỏe

Có kiến thức nền tảng để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh

Thưởng dự án theo doanh thu, thưởng Tết, cuối năm và các phúc lợi hấp dẫn.

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch, team building, ăn uống cùng các thành viên trong công ty.

Môi trường GenZ, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phát triển giải pháp và Công nghệ thông tin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin